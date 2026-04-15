Capturan a delincuente en Ibagué que era buscado por las autoridades de Perú

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó la captura de Víctor Jesús Toro Rodríguez de 31 años conocido en el mundo delincuencial con el alias de ´Victorino´ persona que era buscada por las autoridades del Perú.

Según la Policía, esta persona era requerida internacionalmente mediante circular roja de Interpol por el delito de robo agravado, por hechos ocurridos en Perú.

“La acción policial fue materializada en la Terminal de Transportes de Ibagué, en medio de actividades de control, verificación e identificación de antecedentes adelantadas por los uniformados. Durante el procedimiento, las autoridades evidenciaron que sobre esta persona recaía un requerimiento judicial internacional, emanado por el Juzgado Segundo Penal Colegiado Permanente de San Juan de Lurigancho, Perú”, dijo el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana.

El capturado participó en el robo de un vehículo en compañía de otras dos personas, utilizando violencia e intimidación con arma de fuego, hechos que sucedieron el pasado de 4 de mayo de 2022 en territorio Peruano, cuando la víctima se movilizaba en su automotor junto a su familia, luego de salir de un supermercado.

Según la investigación, durante este hecho criminal, los agresores habrían amenazado a la víctima con arma de fuego, propinándole además un golpe en la cabeza que le causó una lesión. Asimismo, se habrían apoderado de sus pertenencias personales, entre ellas una billetera y un teléfono celular.

La Policía Metropolitana de Ibagué informó que esta persona fue dejada a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, autoridad competente para adelantar el procedimiento correspondiente. Posteriormente, fue solicitado en extradición por el Estado peruano.