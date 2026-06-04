Nueva EPS concentra más de 4.500 quejas en Barranquilla y obliga a presentar 800 tutelas

Un llamado interinstitucional para que las entidades den una salida definitiva a la crisis de salud . Foto Redes Sociales.

La crisis en la prestación de los servicios de salud en Barranquilla sigue generando preocupación entre las autoridades.

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El personero Distrital, Miguel Alzate, reveló que la Nueva EPS es actualmente la entidad con mayor número de reclamaciones en la ciudad, al registrar 4.514 quejas relacionadas con la atención médica hasta el pasado 19 de mayo.

Según explicó el funcionario, la magnitud de los reclamos ha llevado a la Personería Distrital a acudir de manera recurrente a mecanismos judiciales para garantizar los derechos de los usuarios. “Hasta la fecha llevamos más de 800 tutelas presentadas y de esas se han derivado fallos favorables para los ciudadanos”, aseguró Alzate.

El personero señaló que, aunque inicialmente se realizan procesos de intermediación entre los afiliados y las entidades prestadoras de salud, en muchos casos estas gestiones no logran resolver las problemáticas denunciadas por los usuarios.

“Normalmente hacemos intermediaciones para apoyar y resolver estas quejas, pero muchas veces no dan los resultados esperados y tenemos que acudir a acciones judiciales como la tutela”, afirmó.

Además de las acciones de tutela, la Personería también adelanta procesos por incumplimiento de órdenes judiciales. “Llevamos 50 incidentes de desacato que se están tramitando en este momento”, indicó el representante del Ministerio Público, al referirse a los casos en los que las decisiones de los jueces no han sido acatadas oportunamente por las entidades responsables.

Para Alzate, estas cifras reflejan una situación crítica que no solo afecta a Barranquilla, sino que evidencia problemas estructurales en el sistema de salud del país.

“Eso da cuenta de una crisis profunda que se vive también en la ciudad de Barranquilla y en Colombia”, sostuvo.

Ante este panorama, la Personería Distrital anunció el fortalecimiento de su acompañamiento a los usuarios del sistema de salud, con el propósito de brindar asesoría jurídica y garantizar el acceso oportuno a tratamientos, medicamentos y procedimientos médicos que continúan siendo motivo de múltiples reclamaciones en la capital del Atlántico.