Day Vásquez pide cita a la Comisión de Acusaciones para hablar sobre la campaña presidencial 2022

Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro pedirá cita a la Comisión de Acusaciones, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría para dar a conocer lo que sabe con respecto a la campaña presidencial del 2022.

“Le solicitaré a la a la comisión de acusaciones, Corte Suprema De Justicia, y Procuraduría que me escuchen para brindarles toda información sobre la campaña 2022”, dijo a través de sus redes sociales.

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Piden llamar a indagatoria a Petro por dineros de campaña

La mujer se pronunció luego de que se conoció que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes concluyó la investigación preliminar sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Los investigadores concluyeron que se debe llamar a indagatoria al presidente Gustavo Petro por los ingresos a su campaña.

Según se conoció, la Comisión habría encontrado indicios de posibles gastos no reportados, aportes presuntamente canalizados a través de terceros y eventuales irregularidades en recursos para testigos electorales.