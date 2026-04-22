Desarticulan banda vinculada con homicidio de optómetra en Barranquilla

La Policía Nacional reportó este miércoles 22 de abril, la desarticulación del Grupo Delincuencial “Los Golden”, en el marco de la Operación “Galeno”, señalados de hurtos y homicidios en el área metropolitana de Barranquilla.

Las diligencias de allanamiento y registro se realizaron de manera simultánea en Cartagena, el municipio de Soledad y el barrio El Bosque, en Barranquilla, dejando como resultado la captura de tres personas. De manera adicional, un cuarto implicado fue notificado en un centro carcelario por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado agravado.

De acuerdo con las autoridades, los capturados estarían vinculados al homicidio del médico optómetra Carlos Enrique Rojas Ávila, de 53 años, ocurrido el pasado 18 de enero de 2026 en una cancha de fútbol del barrio El Carmen, en la localidad Suroccidente de Barranquilla. Las investigaciones señalan que la víctima fue atacada mortalmente al intentar oponerse a un hurto.

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La Policía indicó que este resultado representa un avance significativo en el esclarecimiento del caso, que generó consternación en la comunidad.

Asimismo, se conoció que los detenidos acumulan cerca de 17 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, receptación, fuga de presos, porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado agravado y violencia contra servidor público.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer si hay más personas involucradas en el crimen.