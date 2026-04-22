Reducen carriles en avenida Simón Bolívar de Barranquilla por obras de drenaje

La Alcaldía de Barranquilla informó que, debido a la construcción de obras de drenaje urbano, se registra el cierre parcial de un carril en la avenida Simón Bolívar; sin embargo, el flujo vehicular se mantiene.

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Se habilitaron retornos en las carreras 7 y 4B con la avenida Simón Bolívar para facilitar el ingreso al contraflujo, garantizando siempre dos carriles por sentido.

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial informó a la ciudadanía que, debido a la ejecución del proyecto de construcción de obras de drenaje urbano bajo la avenida Simón Bolívar, se inició un cierre parcial en la calle 19 (avenida Simón Bolívar), entre carreras 7 y 4. El cierre comprende un solo carril y estará vigente hasta el 15 de junio. Durante este periodo, el flujo vehicular se mantendrá controlado.

El proyecto se desarrollará por fases. Inicialmente, se efectuará el cierre de media calzada en el sector norte, permitiendo la circulación por el carril restante y un contraflujo exclusivo para vehículos livianos. Esto implica pasar de tres carriles por sentido a dos. Posteriormente, se intervendrá la media calzada del sector sur, manteniendo igualmente el tránsito por el carril restante y el contraflujo exclusivo para vehículos livianos.

Rutas de desvío

Se recomienda a los conductores tomar como ruta alterna principal la carrera 15 hacia el norte, desviarse por la calle 17, continuar hasta la carrera 15 y retomar hacia la calle 30.

Quedan habilitados dos retornos en las carreras 7 y 4B con la avenida Simón Bolívar para facilitar la incorporación al carril de contraflujo, garantizando siempre dos carriles por sentido.

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Además, se implementaron tramos de transición de entre 30 y 40 metros en los sectores de las carreras 7, 7A, 4B y 4, con el fin de facilitar los cambios de carril de forma gradual, mejorar la fluidez del tránsito y reducir la congestión en este sector.

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial agradece la comprensión de la ciudadanía durante el desarrollo de estas obras de infraestructura. Se invita a todos los actores viales a conducir con precaución y a respetar las normas de tránsito.