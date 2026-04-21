Confirman muerte de barranquillera tras derrumbe de edificio en Chipre

Tras varios días de incertidumbre y luego de verificar su identidad, este martes se confirmó que la barranquillera Leonela Alemán Morales, de 27 años, falleció en el derrumbe del edificio donde se hospedaba en Chipre, el pasado 11 de abril.

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La noticia fue entregada a sus familiares por funcionarios del Consulado de ese país.

Una pariente de la víctima explicó que recibió la llamada en la mañana de este 21 de abril.

Indicó que, aunque en sus documentos aparecía como Leonardo Alemán Morales, Leonela era una mujer transexual y hacía parte de la comunidad LGBTIQ+ de Barranquilla.

Según contó, la cónsul le confirmó el fallecimiento, pero también le informó que es necesario realizar una prueba de ADN a la madre de Leonela para avanzar en el proceso.

El accidente ocurrió en la ciudad de Limassol, donde parte de un edificio de dos pisos colapsó. En el lugar funcionaban varios apartamentos que eran ocupados por extranjeros. El derrumbe se registró hacia el mediodía del 11 de abril, dejando varias víctimas.

Los familiares también expresaron su preocupación por los costos y el posible traslado a otra ciudad para cumplir con este requisito. Señalan que no cuentan con los recursos económicos necesarios.