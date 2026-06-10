Polémica por millonario contrato para concierto en la Universidad del Atlántico

El jueves 4 de junio, en una de las canchas de la Universidad del Atlántico, se llevó a cabo un concierto organizado por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario y que convocó a los estudiantes y que tuvo en tarima a varios artistas urbanos.

Abraham Scoll González, representante de los egresados ante el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, quien denunció el millonario gasto del evento, cuestionó que se inviertan los recursos de la institución para un concierto cuando hay varios espacios académicos y deportivos que “permanecen en estado de deterioro”.

“Fue una fiesta para estudiantes que se hizo en la cancha del polideportivo de la Universidad, lo más triste es que justo al lado está la cancha de beisbol en total abandono y que parece en potrero”, manifestó.

¿Qué se contrató?

Caracol Radio conoció dos contratos publicados en el SECOP para garantizar la realización del evento cuyo monto fue superior a los $1.200 millones. Uno de ellos tuvo como objeto la contratación de los servicios artísticos y culturales requeridos para la ejecución del evento UA FEST 2026.

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En este se indicaba que se contratara a dos agrupaciones institucionales y talento universitario; 5 artistas de género urbano; 2 de género tropical; 1 de género champeta; 1 DJ y dos presentadores y animadores. Este contrato se firmó por $577.150.000 más IVA con HR Producción y Eventos S.A.S.

“La jornada artística y cultural se desarrollará conforme a la programación establecida por la universidad, contando con presentaciones musicales, espacios de integración y actividades de animación dirigidas a la comunidad universitaria”, se indica en el contrato.

El otro contrato fue para la prestación de servicios de operación, logística, producción, y demás para los eventos institucionales de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario.

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Se indica que el contrato se hace debido a que “La Universidad no cuenta dentro de su estructura administrativa y operativa con el personal logístico suficiente ni con la capacidad operativa requerida para asumir directamente las actividades” necesarias que demanda “la realización de un evento institucional de carácter masivo como el UA FEST 2026. Este contrato fue por $697.458.268.

¿Qué dice la Universidad?

En conversación con Caracol Radio, Wilson Quimbayo, Vicerrector del Bienestar Universitario del alma mater, quien aclaró que los contratos fueron debidamente publicados en el SECOP y que el evento hizo parte de los que se hicieron en el marco de los 85 años de la Universidad del Atlántico.

“Estamos celebrando un concierto por primera vez. Muchas universidades públicas y privadas les celebran a los estudiantes este tipo de eventos para que en el marco de la salud mental y el esparcimiento puedan tener una desconexión académica”, manifestó.

Indicó que la Universidad “está actuando bajo la eficiencia del gasto público. Son gastos del Bienestar Universitario. Estamos actuando bajo la norma de la ley”.