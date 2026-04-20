Procuraduría exige informe a Aerocivil por obras en aeropuerto Ernesto Cortissoz

La Procuraduría General de la Nación puso la lupa sobre el estado del aeropuerto Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz tras recientes denuncias por el deterioro de sus instalaciones.

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El ente de control solicitó a la Aerocivil un informe detallado sobre las condiciones actuales del terminal aéreo, en particular si se han realizado evaluaciones técnicas recientes tanto de la infraestructura como de los sistemas de aire acondicionado.

La petición fue elevada por la Procuraduría Regional de Instrucción Atlántico al director regional Norte, Camilo Andrés Cuello Nieves, a quien se le pidió precisar las conclusiones de dichos estudios, en caso de existir.

Además, el Ministerio Público requirió información sobre las deficiencias locativas que han sido expuestas en medios locales, especialmente en la zona de migración. Según el documento, estas fallas incluyen problemas asociados a la ventilación y al estado general de las instalaciones.

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La Procuraduría también busca establecer si se han adoptado medidas para mitigar la “carencia de aire acondicionado” y el “supuesto deterioro” del aeropuerto, situaciones que han generado afectaciones tanto a viajeros nacionales y extranjeros como al personal que labora en el lugar.