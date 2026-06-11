Policía no descarta que homicidio de alias ‘La Mona’ esté ligado a lío de tierras o a ‘Los Costeños’

La Policía Metropolitana de Barranquilla no descarta que el homicidio de Mayra Alejandra Vera Duarte, conocida como alias ‘La Mona’, pueda estar relacionado con un posible lío de tierras o con dinámicas asociadas al proceso de paz de la estructura criminal de ‘Los Costeños’ con el Gobierno Nacional.

El brigadier general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana, confirmó que la víctima era expareja de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, actualmente privado de la libertad, y entregó detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

“De la señora Mayra Alejandra Vera Duarte, conocida como el alias de la Mona, podemos decir que era la expareja sentimental de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, quien actualmente se encuentra privado de la libertad”, indicó el oficial.

El comandante aseguró que las autoridades ya desplegaron todas las capacidades investigativas para esclarecer el crimen e identificar a los responsables materiales e intelectuales.

“En estos momentos se han desplegado toda la capacidad investigativa para determinar las circunstancias de esta muerte y obviamente quiénes son los autores materiales e intelectuales de este homicidio”, afirmó.

Principales hipótesis

Frente a las hipótesis del caso, la Policía indicó que no se descarta ninguna línea de investigación, incluyendo posibles conflictos por tierras o escenarios relacionados con estructuras criminales en proceso de negociación.

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“Esa es una posibilidad y por tal razón precisamente junto con la Fiscalía General de la Nación y con las fuerzas militares se ha desplegado también un plan para evitar que se pueda presentar una escalada de homicidios por esta muerte violenta en la jurisdicción de Puerto Colombia”, explicó.

Finalmente, el oficial reiteró que el caso sigue en etapa investigativa y que todas las hipótesis permanecen abiertas en coordinación con la Fiscalía.

“Esta circunstancia en este momento encuentra en investigación, no descartamos ninguna hipótesis en cuanto a los motivos que originaron este homicidio y obviamente con la Fiscalía General de la Nación estamos adelantando las investigaciones para determinar cuáles son las circunstancias o los motivos de este hecho”, concluyó.