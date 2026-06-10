Ministro Sanguino critica medida cautelar contra Petro impulsada por Gloria Arizabaleta

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se refirió a la medida cautelar promovida en la Comisión de Acusaciones en el Congreso contra el presidente Gustavo Petro, impulsada por la representante Gloria Arizabaleta, y aseguró que el trámite debe seguir estrictamente los procedimientos establecidos en la Constitución y la ley.

El funcionario explicó que este tipo de decisiones no dependen de actuaciones individuales, sino de un proceso institucional que involucra varias instancias legislativas antes de cualquier determinación final.

“Eso tiene un proceso, eso no obedece a una voluntad de un congresista o de un parlamentario. Tiene que ocurrir un proceso en la Comisión de Acusaciones. Esa decisión de la Comisión de Acusaciones de, en este caso, expedir una medida cautelar debe ser llevada a la plenaria de la Cámara de Representantes y luego de que la Cámara de Representantes en su plenaria se pronuncie, va a la plenaria del Senado de la República”, afirmó Sanguino.

El ministro insistió en que la actuación no puede entenderse como una decisión aislada o impulsiva dentro del Congreso.

“Así que eso no es el resultado de un arrebato de un representante a la Cámara que haga parte de la Comisión de Acusaciones. Hay un proceso arreglado”, señaló.

“Rechazamos la medida”

Sanguino también cuestionó la iniciativa presentada por la representante Gloria Arizabaleta, al considerar que no existen antecedentes en Colombia de una medida de este tipo contra un jefe de Estado y advirtió que se trataría de una grave irregularidad.

“Y además yo debo decirles a ustedes y a los colombianos y colombianas que no hay ningún antecedente de una suspensión de un presidente de la República y que lo que hizo la representante Arizabaleta es sencillamente un prevaricato, es una violación de la ley y es un ataque a la figura y a la investidura del presidente de la República”, indicó.

Finalmente, el ministro Sanguino aseguró que desde el Gobierno Nacional se rechaza la decisión, al considerar que afecta la institucionalidad presidencial.

“Que nosotros desde el Gobierno Nacional rechazamos de manera vehemente y de manera clara”, concluyó.