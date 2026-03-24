Comunidad educativa de la Universidad del Pacífico de Buenaventura en asamblea permanente

La comunidad educativa de la Universidad del Pacífico, en Buenaventura, se declaró en asamblea permanente ante lo que califican como una crisis institucional relacionada con la autonomía universitaria.

El principal cuestionamiento gira en torno al actual rector encargado, Edinson Caicedo Cerezo, quien, según denuncian, también participa como candidato a la rectoría en propiedad, pese a las críticas sobre su gestión. Para la comunidad universitaria, esta situación pone en duda la transparencia del proceso.

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“Tienen voz y voto, cómo es posible que una persona que imponen desde el Ministerio se esté lanzando a la candidatura como rector de la universidad, algo está mal. Los rectores encargados por parte del Ministerio empeoran la situación de la Universidad. En la planta académica, en la planta administrativa, en la autonomía universitaria, en todo. En estos momentos hay más planta administrativa que a que académica, hay más hay más administrativos que docentes”, señaló Fabian Valencia, estudiante universitario.

Los estudiantes advierten que los constantes cambios de rectores designados por el Ministerio de Educación en medio del proceso de vigilancia especial y controles administrativos que adelanta en la institución no han generado avances y por el contrario, han profundizado problemáticas académicas, administrativas y de gobernabilidad.

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“Lo que necesitamos no es que el Ministerio mande un delegado, necesitamos que el Ministerio venga y nos rinda cuentas y nos explique por qué nuestra Universidad sigue intervenida, si es el Ministerio el que ha venido quitando y poniendo rector. ¿A qué estamos jugando? Ya estamos mamados en la Universidad del Pacífico de que el Ministerio nos vea la cara. ¿Qué quiere el Ministerio en realidad?, que la universidad avance o que se hunda? ¿Es tema académico o político?”, agregó.

Ante esta situación, anunciaron que se mantendrán en protesta, a la que esperan se sumen los docentes y exigieron la presencia del Ministerio de Educación.