Procuraduría asumió investigación del INPEC por fiesta vallenata en la cárcel de Itagüí

Antioquia

La Procuraduría General de la Nación asumió, en ejercicio de su poder preferente, la investigación disciplinaria por la parranda vallenata realizada en la cárcel de Cárcel de Itagüí, en la que habrían participado cabecillas de estructuras criminales vinculadas a la mesa de paz urbana con el Gobierno Nacional.

El proceso había sido iniciado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, luego de que se conociera que en el pabellón de máxima seguridad se organizó una celebración con ingreso no autorizado en la que participó el cantante de vallenato Nelson Velásquez.

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Ante la gravedad de los hechos y su impacto público, el Ministerio Público decidió asumir directamente el caso con el fin de unificar la investigación, evitar duplicidades y garantizar el debido proceso.

En cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, el ente de control ordenó la remisión inmediata del expediente para su trámite, asegurando la correcta conducción del proceso y evitando investigaciones paralelas, caso que involucra inicialmente a 11 servidores públicos del Inpec.

La indagación busca establecer posibles responsabilidades disciplinarias de funcionarios del Inpec, especialmente en lo relacionado con el ingreso de personas no autorizadas y la realización del evento en un área de alta seguridad.

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Por estos mismos hechos, la Corte Suprema de Justicia confirmó que también abrió una indagación contra la senadora Isabel Zuleta, coordinadora de la mesa de paz urbana, para establecer su rol y posible responsabilidad en la realización de la fiesta ilegal en la cárcel de La Paz.

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