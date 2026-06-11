Air-e Intervenida realizará trabajos eléctricos este jueves en varios sectores de Sabanalarga

Personal técnico de la empresa Air-e Intervenida adelantará este jueves 11 de junio una serie de trabajos de mantenimiento y modernización de la red eléctrica en diferentes sectores del municipio de Sabanalarga, Atlántico, lo que implicará intervenciones programadas en la infraestructura del servicio.

En el barrio Las Mercedes, las labores se desarrollarán entre las 6:50 de la mañana y las 11:00 de la mañana, e incluirán el cambio de redes eléctricas y trabajos de poda en el sector comprendido entre las calles 25 a la 28C y las carreras 9H a la 17.

De manera paralela, entre las 7:30 de la mañana y las 11:30 de la mañana, se llevará a cabo la instalación de postes en la calle 4 con carrera 2B, en el corregimiento de Aguada de Pablo, zona rural del municipio, como parte del proceso de fortalecimiento de la infraestructura eléctrica.

Asimismo, en el barrio San Felipe se instalarán elementos eléctricos en la carrera 23 con calle 64, en una jornada que se extenderá entre las 7:00 de la mañana y las 11:30 de la mañana.

La empresa recordó a los usuarios que pueden reportar cualquier inquietud sobre el servicio a través de la línea 115 o en su portal web oficial www.air-e.com