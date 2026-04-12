Rector de Uniatlántico acata fallo y reintegra a jefe de Talento Humano

El rector de la Universidad del Atlántico, Rafael Ángel Castillo Pacheco, acató un fallo judicial que ordena el reintegro de Salomón Elías Mejía Sánchez al cargo de jefe del Departamento de Gestión de Talento Humano, en cumplimiento de una decisión emitida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puerto Colombia.

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La determinación se da luego de que el juez tutelara de manera transitoria los derechos fundamentales del accionante, entre ellos el debido proceso, el mínimo vital y la estabilidad laboral reforzada, ordenando su regreso al cargo mientras se resuelve de fondo el proceso.

Cabe recordar que el rector Castillo había sido sancionado con tres días de arresto y una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes, cerca de 5,2 millones de pesos, por desacatar inicialmente la orden judicial.

La universidad no comparte la decisión del jeuz

En la resolución 002505 del 10 de abril de 2026, la Universidad del Atlántico señaló que, aunque no comparte la decisión, “siendo respetuosa de las decisiones judiciales, así no las comparta, acata la decisión judicial objeto de presente cumplimiento”.

El documento también precisa que el reintegro tiene un carácter temporal. “El reintegro ordenado en el presente acto administrativo tiene carácter transitorio”, indica la resolución, al tiempo que condiciona la permanencia del funcionario a que acuda ante la jurisdicción ordinaria dentro de los cuatro meses establecidos.

Asimismo, la institución confirmó que dará cumplimiento integral a lo dispuesto por el juez, al señalar en su articulado que se debe “ordenar el reintegro al señor Salomón Elías Mejía Sánchez en el cargo de Jefe del Departamento de Gestión de Talento Humano”.

Finalmente, la continuidad de Mejía en el cargo dependerá de la decisión definitiva que adopten las autoridades judiciales competentes dentro del proceso en curso.