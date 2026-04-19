La IP para la operación del Aeropuerto Ernesto Cortissoz alcanzaría su factibilidad en junio

La Iniciativa Privada (IP) para la operación y modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz podría alcanzar su fase de factibilidad en el mes de junio, según confirmó el director de la seccional Norte de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Héctor Carbonell.

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En las próximas semanas se llevará a cabo una jornada de socialización en Barranquilla, en la que se presentarán los avances y el alcance de la iniciativa lideradas por las compañías Structor y Pavimentos Colombia.

El proyecto contempla recursos cercanos a 1,2 billones de pesos en Capex y una cifra similar en Opex.

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“Hay que impulsar que esa IP salga adelante. Hemos tenido contacto permanente con ellos y el próximo mes vendrán a Barranquilla para socializar el proceso y el alcance logrado hasta el momento. La Aerocivil vendrá a ese espacio, porque deberá haber una transición y queremos que sea un proceso que camine rápidamente”, señaló Carbonell.

Un proceso complejo en etapa decisiva

El líder del gremio explicó que este tipo de iniciativas requieren largos procesos técnicos y administrativos. En el caso del Cortissoz, la IP lleva más de dos años en estructuración y actualmente se encuentra en una fase determinante para su viabilidad.

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En ese sentido, destacó que el proyecto viene cumpliendo con los requisitos exigidos por la Agencia Nacional de Infraestructura, lo que refuerza las expectativas de que pueda materializarse en el corto plazo.

“La IP está cumpliendo con los requisitos que la ANI exige. Hemos venido monitoreándola y efectivamente permitirá que Barranquilla cuente con el aeropuerto que necesitamos”, agregó.