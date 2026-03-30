Ante la mala calidad del aire en Bogotá, la Secretaría de Salud hace un llamado al autocuidado / Simon McGill

En los últimos días, en Bogotá se han reportado malas condiciones en la calidad del aire. Las principales causas de la situación por la que atraviesa la capital del país son los incendios provenientes de Venezuela y la Orinoquia, que se suman a la proveniente histórica dada por las fuentes locales.

La mayor afectación en los últimos días está dada por concentraciones altas de contaminantes atmosféricos en las mañanas, asociados a baja nubosidad, alta temperatura y velocidad del viento casi nula que no permite la adecuada dispersión de los contaminantes provenientes de los incendios forestales.

Sin embargo, se han presentado también precipitaciones en las tardes que favorecen el lavado de la atmosfera y la disminución de las concentraciones presentes en el aire, por lo que no se han cumplido los criterios de continuidad para la declaratoria de alerta por contaminación del aire.

Adicionalmente, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), pronostica incendios y mayores afectaciones en la calidad de aire en zonas del oriente y suroriente de Boyacá, zona oriental de Cundinamarca y algunas zonas del departamento de Santander, Tolima y Norte de Santander.

¿Cuáles son las recomendaciones?

Entre las principales recomendaciones que hace la Secretaría Distrital de Salud están: mantener actualizado el esquema de vacunación; usar tapabocas cuando se presenten síntomas respiratorios; lavarse las manos frecuentemente; y evitar el contacto con personas con infecciones respiratorias.

Asimismo, se recomienda reducir la actividad física al aire libre en menores de 5 años, personas mayores de 60 años, gestantes y personas con enfermedades como EPOC, asma, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer o condiciones que debiliten el sistema inmunológico.

Las personas con enfermedades crónicas deben continuar sus tratamientos, asistir a controles médicos y evitar aglomeraciones. También se recomienda evitar la exposición a zonas con alta contaminación del aire y, de ser necesario, usar tapabocas preferiblemente N95.

Es importante no consumir tabaco, vapeadores o similares, ni exponerse al humo o aerosoles. Se recomienda limpiar las superficies con trapos húmedos y evitar prácticas de riesgo que puedan generar o aumentar los incendios (dejar vidrios, colillas, usar pólvora, hacer fogatas, asados, o cualquier tipo de quema).

Así mismo, utilizar el transporte público en lugar del carro particular y preferir movilizarse en bicicleta o caminando. “La Secretaría reitera la importancia de acudir de inmediato a los servicios de salud ante signos de alarma como dificultad para respirar, fiebre persistente o de difícil control, dolor en el pecho, decaimiento excesivo o alteraciones de conciencia”, dice la entidad.