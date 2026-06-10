Ministro Pedro Sánchez asegura transparencia en compra de Gripen investigada por el Congreso

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió la compra de los aviones de combate Gripen en medio de la investigación preliminar que adelanta la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en el proceso contractual.

La indagación se abrió tras una denuncia ciudadana que advierte posibles delitos en la adquisición de 17 aeronaves, uno de los contratos más costosos en la historia del país, y que ha generado cuestionamientos sobre su transparencia, posibles sobrecostos y el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales.

En respuesta a las críticas, el jefe de la cartera de Defensa aseguró que los organismos de control ya revisaron el proceso sin encontrar irregularidades y que tanto la Contraloría como la Procuraduría han avalado su desarrollo.

“La Contraloría General de la República ya ha revisado y el mismo Contralor ha dicho que no encuentra ninguna irregularidad, lo mismo la Procuraduría ha hecho las evaluaciones y quiero decirle al pueblo colombiano que deben tener la tranquilidad, aquí lo único que ha habido es transparencia”, afirmó el ministro.

El proceso fue acompañado por expertos

Sánchez enfatizó que la decisión no responde a intereses de un gobierno específico, sino a una estrategia de largo plazo para fortalecer la capacidad aérea del país durante las próximas décadas.

“Es una decisión no para un gobierno, es para un país por los próximos 40 años, es una de las inversiones más altas que hemos tenido pero también con total transparencia”, señaló.

El ministro explicó además que el proceso fue acompañado por expertos técnicos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y asesorías externas, en un trabajo que se habría extendido por más de una década y que tuvo en cuenta múltiples criterios operativos y estratégicos.

“Contratamos una firma para que acompañara, la decisión no la tomó el señor Presidente de la República de X o Y, la tomó más de un grupo multidisciplinar de más de 100 expertos que trabajaron durante más de una década de la Fuerza Aeroespacial colombiana”, indicó.

Finalmente, Sánchez sostuvo que la selección de los aviones respondió a variables técnicas como superioridad aérea, capacidad de ataque, precisión, logística y modernización tecnológica, y aseguró que el Gobierno está dispuesto a rendir cuentas sobre el proceso.

“Pueden estar totalmente tranquilos que hay total transparencia… estamos abiertos para que confirmen que esta fue la mejor decisión acorde a las condiciones colombianas”, concluyó.