Policía Metropolitana anuncia grupo especial para investigar crimen de alias ‘La Mona’

La Policía Metropolitana de Barranquilla conformó un grupo especial de investigación para esclarecer el asesinato de Mayra Alejandra Vera, conocida con el alias de ‘La Mona’, quien fue atacada a tiros este martes 9 de junio en un conjunto residencial del municipio de Puerto Colombia, Atlántico.

La víctima, de 37 años, era conocida por haber sido la expareja sentimental de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, señalado como máximo cabecilla de la estructura criminal de ‘Los Costeños’.

Tras el crimen, el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, teniente coronel Rodrigo Manrique, anunció el despliegue de capacidades especiales de investigación para identificar y capturar a los responsables.

“Frente a los hechos ocurridos en el municipio de Puerto Colombia, donde en un atentado sicarial pierde la vida una mujer de 37 años de edad, la Policía Nacional ha dispuesto un grupo especial de investigación con capacidades de inteligencia y policía judicial para esclarecer estos hechos y llevar ante la justicia a los responsables”, afirmó el oficial.

Solicitan información de la comunidad

Las autoridades indicaron que el equipo investigador estará integrado por unidades de inteligencia y policía judicial, que avanzarán en la recolección de pruebas, revisión de cámaras de seguridad y demás elementos que permitan establecer los móviles del homicidio.

Manrique también hizo un llamado a la ciudadanía para aportar información que contribuya al avance de las pesquisas.

“Invitamos a la comunidad a brindar información que nos permita dar con la captura a la Línea Contra el Crimen 317-896-5523, donde garantizaremos absoluta reserva”, señaló.

Por ahora, las autoridades no han revelado hipótesis oficiales sobre los responsables ni sobre los posibles móviles del crimen, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso.