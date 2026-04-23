Más de 2.700 productores del agro en Urabá, afectados por las lluvias, reciben ayudas

Medellín

Con una nueva entrega de 1.300 kits productivos a pequeños cultivadores de plátano en el Urabá antioqueño, que resultaron afectados por las lluvias de los meses anteriores, se avanza en el acompañamiento a 2.700 productores del agro en esa subregión del departamento.

Municipios beneficiados

Con estas entregas se pretende dinamizar la producción y comercialización agrícola en Turbo, San Pedro de Urabá, Necoclí, Arboletes y San Juan de Urabá.

Estos kits se componen de 23 insumos esenciales y benefician a más de 2 700 productores.

Miguel Gómez Murillo, productor de plátano de la finca Los Coquitos, en el corregimiento Pueblo Nuevo de Necoclí, explicó que “cuando yo tenía la esperanza caída, que no sabía qué iba a hacer, recibí una llamada de la Gobernación en la que me habían asignado unos kits de plátano. Eso me llenó de felicidad y gozo porque era algo que necesitábamos para volver a levantar los cultivos. Ahora mismo empezamos a restablecer la parte que quedó y lo que estoy sembrando nuevamente”.

En esta región del Urabá, no esperaban nunca que el río Mulatos fuera a crecer al nivel que llegó en enero y febrero, cuando las lluvias afectaron a las poblaciones de esta región antioqueña, arruinando los cultivos en plena temporada seca.

Según explicó Miguel Gómez Murillo, productor de plátano, su finca ha tenido una reducción en la producción del 80 por ciento.

¿En qué consisten las ayudas?

Para la recuperación de esos cultivos, se entregaron por parte de la Gobernación de Antioquia abonos orgánicos y químicos, herbicidas, fungicidas, mejoradores de agua y herramientas menores como machetes y limas, además de baldes y fumigadoras de espalda.

En las próximas semanas también se entregarán kits asociados a la producción alimentaria, la acuicultura y la ganadería.

Además, se avanza en la entrega de dotación para la reactivación de vendedores y comerciantes de turismo de playa que vieron sus negocios afectados.

¿Cómo están entregando las ayudas en la región?

Por medio de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, de cada municipio, se está articulando la distribución de estas ayudas a los campesinos del Urabá.

Gabriel Ortiz, productor de San Pedro de Urabá, dijo: Estoy muy agradecido con la Gobernación de Antioquia. Sentí una gran emoción cuando me dijeron que había salido beneficiado en un kit de insumos de agroquímicos para el cultivo de plátano, ya que fui afectado por la ola invernal y estaba como un poco desanimado, pero nuevamente siento una gran emoción y sé que voy a sacar mi cultivo adelante”.

Desde Turbo, el productor Yeison Andrés Cuesta Mosquera explicó que el abono permitirá la resiembra del plátano y se podrán recuperar sus cultivos.

Cabe recordar que las lluvias en enero afectaron especialmente a las familias productoras agropecuarias en municipios como Arboletes, Carepa, Necoclí y San Juan de Urabá.

Además, la emergencia climática obligó al cierre temporal de más de 30 hoteles y la pérdida de al menos 500 empleos directos de ese sector.

También hubo pérdida en la infraestructura vial e inundaciones que afectaron los enseres de los habitantes de esta región antioqueña.