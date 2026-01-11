1.200 familias afectadas dejan las emergencias por lluvias en al menos cuatro municipios del Urabá

Urabá- Antioquia

Durante la semana se han registrado graves afectaciones por las lluvias en la subregión del Urabá antioqueño, donde diferentes afluentes se han desbordado, afectando diferentes comunidades en sus cultivos, la movilidad y las viviendas, donde se han perdido enseres, muerto animales de corral y otras situaciones derivadas de las lluvias.

La gobernación de Antioquia, a través del Dagran, ha informado que ya se tiene un censo de las personas afectadas a las que ya se les comenzó a enviar ayudas humanitarias para remediar un poco la situación de emergencia por las precipitaciones.

“En Urabá se ha presentado en los últimos días un incremento de lluvias considerable, especialmente en cuatro municipios: Necoclí, Arboletes, San Juan de Urabá y Carepa. Cerca de 1.270 familias afectadas que desde El Dagrán los hemos venido atendiendo con ayudas humanitarias. En Carepa, con problemas viales que se están atendiendo en la Secretaría de Infraestructura con el apoyo de El Dagrán con maquinaria amarilla”, reportó Carlos Mario Zuluaga, director del Dagran.

El funcionario agregó en el reporte que, luego de un análisis de la situación, se ha identificado que las lluvias han disminuido en el volumen, más no su intensidad, es decir, que las lluvias continúan, por lo que las recomendaciones emitidas para esas poblaciones siguen activas.