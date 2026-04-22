Personal y sindicatos de salud protestaron afuera del HAMA este miércoles por falta de pagos

Medellín, Antioquia

A las afueras del Hospital Alma Máter (HAMA), anteriormente conocido como la Clínica León XVIII, se llevó a cabo hoy miércoles, en horas de la mañana, la jornada de protesta para denunciar la crisis financiera y de atención que atraviesa la institución.

Esta situación, según reportaron voceros del personal de salud y representantes de diversos sindicatos, ha provocado el cierre de 120 camas de hospitalización, el desabastecimiento de medicamentos y retrasos en los pagos salariales, y continúa afectando de forma directa a los pacientes, tanto por las esperas prolongadas en la atención médica como por la escasez de recursos para tratamientos y procedimientos.

El presidnete de la Asociación Médica Sindical Colombiana, seccional Antioquia (ASMEDAS) Antioquia, Gonzalo Alberto Vélez López, manifestó que, el nuevo interventor de la Nueva EPS, a través de su dirección regional, convocó a una reunión este jueves 23 de abril, con el fin de analizar la problemática y las posibles rutas de acción para enfrentar la crisis.

Asimismo, el Dr. Vélez, expresó que este plantón, hace parte de una serie escalonada de movilizaciones que buscan soluciones estructurales:

“El plantón del día de hoy es la primera de una serie escalonada de protestas que vamos a realizar. Buscamos con ellas convocar finalmente a los gobiernos nacional, departamental, distrital, en una conversación con el fin de que busquemos la estrategia para que los recursos del pago de la prestación de los servicios que se prestan en estas instituciones fluya adecuadamente y así no solamente el personal de salud tenga su salario sino que los pacientes que se atienden tengan una atención segura y oportuna”.

Los manifestantes, entre ellos estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia (UDEA), insistieron en la importancia de esta institución como campo de práctica y formación médica.