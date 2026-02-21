Crisis en el Urabá antioqueño: incomunicación y quiebra hotelera tras emergencia climática

El colapso de puentes por las lluvias ha ocasionado graves afectaciones en la movilidad en Necoclí, Urabá antioqueño. Foto: Alcaldía de Necoclí.

La emergencia climática golpea con fuerza al Urabá Antioqueño, el cierre temporal de más de 30 hoteles y la pérdida de al menos 500 empleos directos evidencian la magnitud del impacto. Arboletes, Necocli, San Juan de Urabá y Turbo, destinos clave de la zona, hoy enfrentan uno de sus momentos más críticos, la situación no solo afecta al sector hotelero, sino a toda la economía local que depende del flujo constante de visitantes.

“Necoclí esta en este momento en una situación caótica en sus playas, somos el segundo municipio con mayor playa después de la Guajira, con 95 kilómetros de playa y hoy no tenemos un metro bueno, estamos en una crisis tremenda”, cuenta un hotelero de la zona y añade que: “La playa icónica de El Pescador, prácticamente no existe, las playas están inhabilitadas por escombros y palos impresionantes”.

El detonante principal de esta emergencia es el grave daño estructural en tres puentes de la vía Necoclí-Montería, infraestructura clave para la conectividad regional. Las fuertes lluvias que azotaron al país dejaron incomunicada a la región; impidiendo el acceso de turistas a sus playas y paralizando casi por completo la actividad comercial.

La ola invernal no solo obligó al cierre de las playas, sino que también aisló el casco urbano de sus 72 veredas y 8 corregimientos. Además de la parálisis económica, se reporta escasez de gas y gasolina. Según autoridades locales, alrededor de 4.000 personas están directamente afectadas, y muchas familias comienzan a enfrentar riesgos en su seguridad alimentaria ante la falta de ingresos y abastecimiento.

Empresarios y habitantes han lanzado un mensaje de alerta urgente al Gobierno Nacional y departamental, advirtiendo que, sin una intervención inmediata en los puentes colapsados, el cierre de hoteles podría dejar de ser temporal y convertirse en una quiebra definitiva.