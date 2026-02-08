16 toneladas de ayudas humanitarias llegan a municipios con emergencias por las lluvias en el Urabá

Antioquia

La Gobernación de Antioquia avanza en la atención de las comunidades afectadas por la temporada de lluvias en el departamento. A través de operaciones fluviales, marítimas y aéreas, fueron entregadas más de 16 toneladas de ayudas humanitarias en varios municipios del Urabá antioqueño y el Bajo Atrato, entre ellos Murindó, Vigía del Fuerte, Arboletes, San Pedro de Urabá, Turbo y Urrao.

Las ayudas, compuestas por alimentos no perecederos y elementos de primera necesidad, fueron gestionadas por la Gobernación de Antioquia, mediante el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagran), y distribuidas en zonas urbanas y rurales dispersas con el objetivo de mitigar las afectaciones causadas por las fuertes lluvias y el aumento del caudal de los ríos.

Uno de los recorridos más complejos se realizó hacia Murindó, donde este sábado llegaron 312 ayudas humanitarias luego de dos días de travesía marítima y fluvial, partiendo desde el Batallón Fluvial N.° 16 de la Armada Nacional, en Turbo, atravesando el Golfo de Urabá y el río Atrato. La operación se llevó a cabo en buque y bote fluvial, y continuará para entregar otras 312 ayudas en Vigía del Fuerte, completando un recorrido de tres días.

De manera paralela, vía aérea, se entregaron 400 ayudas humanitarias en el municipio de Urrao, y se espera que en los próximos días se realicen nuevos vuelos para llegar directamente a comunidades rurales afectadas. Estas operaciones aéreas fueron realizadas por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en articulación con el Dagran.

Las entregas también llegaron a sectores de difícil acceso como el corregimiento El Rayo y la vereda La Cabaña, en San Pedro de Urabá; el Consejo Comunitario Los Manatíes y la vereda Las Puyas, en Turbo; así como los corregimientos El Carmelo y La Trinidad, en Arboletes. Para los próximos días se prevé el arribo de ayudas a la vereda Siete Vueltas, en San Juan de Urabá.

Según el balance preliminar, la emergencia por lluvias en Antioquia deja cerca de 9.160 familias damnificadas. A la fecha, la Gobernación ha entregado más de 8.700 ayudas humanitarias a los 13 municipios que han declarado la calamidad pública.