La JEP establece espacios de memoria sitios relacionados con la toma del Palacio de Justicia

La Toma del Palacio de Justicia, en Bogotá. Operación Antonio Nariño fue un asalto perpetrado el miércoles 6 de noviembre de 1985 por un comando de guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) Archivo Colprensa. / Archivo Colprensa

Bogotá

La Jurisdicción Especial para la Paz determinó que la Casa del Florero, las caballerizas Cantón Norte y el Cementerio del Sur en Bogotá, tres lugares vinculados a la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurrida los días 6 y 7 de noviembre de 1985, serán espacios de memoria, medida orientada a proteger y transformar estos escenarios asociados a graves violaciones a los derechos humanos, con el fin de contribuir al esclarecimiento de la verdad, la memoria y la dignificación de las víctimas.

El proceso para que la JEP ordenara estas medidas de protección contó con la participación de las víctimas, a través de espacios de diálogo en los que se abordaron las propuestas de resignificación, con el propósito de que las órdenes respondan a sus expectativas y contribuyan a honrar la memoria de las personas torturadas, desaparecidas y asesinadas en estos hechos.

Las órdenes de la JEP

De esta forma, se busca proteger la verdad histórica frente a riesgos de negacionismo, fragmentación de la memoria y revictimización simbólica, y reafirmar que las víctimas son el centro de esta justicia.

Casa del Florero

Se ordenó consolidar y mantener de manera permanente la sala “6 y 7 de noviembre de 1985” como espacio de memoria histórica, así como implementar recorridos guiados por los espacios del museo que fueron utilizados por la fuerza pública durante los hechos, como medida pedagógica y restaurativa, con participación de las víctimas.

Caballerizas del Cantón Norte

Se ordenó al Ministerio de Defensa adoptar acciones de resignificación simbólica. Entre ellas, la instalación de una placa conmemorativa que reconozca este lugar como escenario de graves violaciones a los derechos humanos; la implementación de una cátedra obligatoria en derechos humanos y memoria histórica sobre los hechos del Palacio de Justicia en las escuelas de formación del Ejército Nacional; y el diseño e instalación de murales de memoria histórica visibles desde el espacio público, así como de una exposición permanente en los museos del Ejército. Estas acciones deberán concertarse con las víctimas y estarán orientadas a la verdad y la no repetición.

Asimismo, se ordenó a la Alcaldía Mayor de Bogotá formular un proyecto de resignificación del espacio público en los alrededores del Cantón Norte, bajo criterios de bajo impacto, reversibilidad y participación efectiva de las víctimas.

Cementerio del Sur de Bogotá

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad dispuso la implementación de acciones de resignificación en el Parque Zonal Villamayor, mediante murales de memoria e instalaciones móviles que permitan visibilizar su uso como fosa común durante los años ochenta.

La Jurisdicción Especial para la Paz también ordenó la conformación de una mesa técnica interinstitucional para el diseño de una Ruta de la Memoria del Holocausto del Palacio de Justicia, que articule los tres lugares protegidos durante un año con el Palacio como eje central de memoria.