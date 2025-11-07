El M-19 y la toma al Palacio de Justicia: ¿cómo lo vivieron y qué dicen los exintegrantes?

El M-19 fue una guerrilla que la conformaban principalmente estudiantes de distintas carreras universitarias, entre sus figuras más destacadas está el papá de María José Pizarro, Carlos Pizarro Leongómez, quien fue asesinado por agentes del Estado en su momento.

Esta organización ha tenido varios momentos importantes a lo largo de su historia, pues mucho antes de tan siquiera orquestaran la toma al Palacio de Justicia, se tomaron la embajada de República Dominicana. Es así que comenzó a ganar renombre dentro del país por este tipo de acciones, además, este grupo se veía influenciado por los estallidos cubanos, por los hermanos Castro.

Por otro lado, la Toma al Palacio de Justicia en 1989 generó mucha indignación por los métodos empleados por esta organización, ya que dentro fueron secuestradas varias figuras de la política Colombiana, además, justo cuando se dieron estos hechos, se estaba transmitiendo un partido de fútbol, por lo que muchos no estaban al tanto de lo que estaba sucediendo en el país. De igual manera, se conoce lo que las víctimas sufrieron durante la toma, pero poco se habla, de los que estaban del otro lado, de los victimarios, exintegrantes del M-19.

Toma del palacio: así lo vivieron los exmiembros de M-19

En informes realizados por la Comisión de la Verdad, se expuso que entre el 6 y 7 de noviembre de 1989, con este acontecimiento, Colombia atravesó una de sus mayores crisis dentro de la capital, Bogotá. En esta toma murieron alrededor de 100 personas y 11, desaparecieron.

Según esta información, existen artículos e hipótesis que aseguran que el entonces presidente de ese momento, Belisario Betancur, le faltó apoyo político a la hora de hablar y establecer un diálogo de paz con las guerrillas que regían en ese momento. Además, en esa toma guerrillera, mataron al entonces presidente de la Corte Suprema de justicia, Alfonso Reyes Echandía.

En la conversación convocada por la Comisión de la Verdad, se llamaron a los siguientes exintegrantes con motivos de contribución a la verdad:

Vera Grabe

Álvaro Jiménez

Otty Patiño

Darío Villamizar

Estos miembros aseguraron que la toma al Palacio de Justicia, no tiene nada que ver con el narcotráfico, y mucho menos, en su momento, con Pablo Escobar. Asimismo, uno de ellos afirmó que vincular al M-19 con temas “narcos”, era de meritar lo que habían hecho con la toma, pues según ellos, fue un acto político.

Por otro lado, señalaron que lo ocurrido también se dio, luego de que no se llegaran a acuerdos de paz con Belisario Betancur, quien incumplió su palabra de dialogar y lograr una transición. Por tanto, explicaron que el error para que comenzara la noche de terror, fue el cruce de balas entre el M-19 y el Ejército.

Además, en aquellas declaraciones, estos exintegrantes explicaron que el objetivo del Movimiento nunca fue perjudicar a los ciudadanos, sino de resignificar una lucha por la paz en Colombia.

