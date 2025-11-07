Tuve que elegir entre esconderme o contar la noticia: Jairo Pulgarín tras cubrir la toma del Palacio de Justicia

Jairo Pulgarín con apenas 25 años, siendo un reportero de política muy joven, tuvo que presenciar uno de los hechos más importantes y crueles del país, la toma y retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985. En Caracol Radio, recordó cómo vivió ese hecho.

¿Qué recuerda de la toma del Palacio de Justicia?

El periodista relató que en ese momento iba con varios colegas de televisión, entre ellos camarógrafos y asistentes, quienes iban a un debate en el senado precisamente sobre temas relacionados con la paz.

“Eso fue sobre las 11:50am más o menos, yo estaba ingresando al Congreso y sentí un traqueteo, en principio creí que eran juegos artificiales, pero no veía nada por ningún lado y es que el primer traqueteo se origina en el sótano del palacio de Justicia”, recordó el periodista.

Comentó que la sensación que tuvo en ese momento fue entre actuar, cubrir la noticia o esconderse, pero lo que se impuso fue la ilusión de un periodista que estaba iniciando su carrera y que estaba dispuesto a jugársela toda por entregar la información de lo que estaba pasando en ese momento.

Toma al Palacio de Justicia | Foto: Colprensa Ampliar

“Lo único que uno podía sentir en ese momento era desconcierto total. Yo le dije a mis camarógrafos ‘vamos a acercarnos al Palacio’ nos fuimos por el costado occidental y de manera imprudente pasamos por el garaje y se sentían los disparos sobre la pared, de hecho, hay huellas en la pared de esos disparos”, contó Pulgarín.

¿Sintió miedo?

Claro, uno sabe que se la está jugando y que le puede caer un disparo “pero estaba empezando mi carrera periodística y decidí echarme al agua y enfrentar todos los riesgos para dar una buena información de lo que estaba pasando en el Palacio de Justicia”

Luego del inicio de la toma del Palacio, recuerda que en la tarde y en la noche varios periodistas se subieron a diferentes edificios para poder tener tomas de lo que estaba pasando: “Tengo una imagen muy viva de cuando uno de los helicópteros de la Policía intentaba ingresar por la parte superior del Palacio y pude ver al policía que se fracturó cuando cayó del helicóptero, él tuvo un momento muy dramático, pero aun así siguió adelante” recordó con tristeza.

Momentos más impactantes:

Uno de los momentos más impactantes para Jairo Pulgarín fue cuando el Ejército lanza un rocket contra el Palacio de Justicia para poder abrir un hueco y que el humo pudiera ir saliendo y ayudarle a las víctimas que estaban adentro asfixiándose.

Recordó también que los reporteros permanecieron en la Casa del Florero, al lado del Palacio de Justicia, mientras se daba información de lo que estaba pasando, información que obtuvieron hasta el día siguiente.

Cortesía de Cambio. Imagen de la toma del Palacio de Justicia Noviembre 6 y 7 de 1985. Ampliar

Uno de los momentos más angustiosos, recuerda, fue cuando las víctimas empezaron a salir: “Nos enteramos de que el saldo era terrorífico, más de cien personas muertas, casi todos los magistrados de las altas cortes perdieron la vida en esa tragedia”.

Las heridas siguen abiertas

“Hay cosas que uno todavía no alcanza a superar, muchos amigos magistrados que murieron, gente humilde de cafetería que no tenían nada que ver, los mismos guardas de seguridad que murieron en esa acción, pero los desaparecidos también, la gente con la que nunca se supo qué pasó con ellos, los dolores no terminan de pasar”, afirmó el periodista.

En la actualidad, Jairo Pulgarín se sigue preguntando ¿por qué fue tan desmedida la contra toma del Ejército cuando se podía evitar una tragedia de esas dimensiones si se hubiera planteado una negociación política?, esa respuesta nunca la obtuvo de Belisario Betancurt, quién era el presidente de ese entonces, los ministros de defensa y los mismos protagonistas de ese episodio de la historia colombiana.