40 años de la Toma del Palacio de Justicia: la oscura historia de la Casa del Florero durante asalto

La Casa del Florero y su relación con la Toma del Palacio de Justicia Foto: Getty Images

La mañana del 6 de noviembre de 1985 se vio alterada por la Toma del Palacio de Justicia, la cual comenzó luego de que un grupo de siete miembros del M-19, vestidos como civiles, lograra ingresar a las instalaciones del edificio, ubicado en el centro de Bogotá.

Una vez lograron este objetivo, otros 28 miembros de este movimiento entraron por medio de tres carros que se ubicaron en el parqueadero. Esto derivó en una acción violenta que dejó alrededor de 101 muertos y 11 desaparecidos. Asimismo, cerca de 350 personas pasaron a ser rehenes durante las 28 horas que duró la toma.

Si bien el Palacio de Justicia fue el punto principal de los hechos ocurridos entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, la Casa del Florero, ubicada justo al costado izquierdo del edificio, también fue escenario de algunos momentos vividos mientras el Ejército y la Policía buscaban salvar la vida de los magistrados y demás funcionarios que estaban en poder del grupo guerrillero.

¿Qué papel jugó la Casa del Florero?

Una vez se presentó la Toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, las fuerzas del Ejército y de la Policía establecieron la Casa del Florero como un punto estratégico de observación con tal de emprender la ofensiva contra los miembros del M-19 y lograr la liberación de los rehenes.

Ante esta situación, los funcionarios del museo tuvieron que ser evacuados para evitar el fuego cruzado entre ambos bandos. Evidentemente, la edificación se vio afectada a raíz de esta circunstancia, ya que las fachadas y parte de su infraestructura sufrieron importantes daños materiales. Esto incluyó las puertas, ventanas y algunas paredes en las que se cuenta la historia de la Independencia colombiana.

Durante los dos días que ocurrió la Toma del Palacio de Justicia se logró la liberación de unos 200 rehenes, quienes fueron trasladados a la Casa del Florero para ser identificados y posteriormente trasladados a sus casas o a un centro asistencial cercano. Pese a ello, algunos sobrevivientes al ello señalan que este sitio también se convirtió en un centro de tortura. Incluso esto habría tenido lugar en el Salón Antonio Nariño.

¿Qué dice la investigación?

En 2021, la Comisión de la Verdad realizó una reconstrucción de los hechos en compañía de una agencia de investigación forense digital británica. Allí se tomaron varios planos antiguos, fotografías y videos para realizar un repaso de los hechos. Los hallazgos determinaron la legibilidad en “la logística e infraestructura de la desaparición forzada, considerando tanto la violencia contras las personas como la violencia contra la evidencia“.

“Hay que pensar en resignificar este lugar. Hubo una doble profanación: a un símbolo patrio, pero también al origen legitimador de las Fuerzas Armadas. Allí, en 1810, toma forma el discurso de las gestas de independencia. Lo de 1985, por el contrario, fue un momento de agravio del propio Estado”, señala Gonzalo Sánchez, historiador y doctor en Sociología por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París, en declaraciones al diario El País.

Cabe señalar que varios militares fueron condenados tras la Toma del Palacio de Justicia. Entre ellos, el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales y el coronel (r) Alfonso Plazas Vega.

