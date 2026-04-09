La Corte Constitucional le tumba unas reglas a la JEP ¿Cuáles son?

Bogotá

La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó puntos de tres de las sentencias interpretativas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Según el alto tribunal la JEP no podía inventarse normas para su funcionamiento que no se establecieron en su creación producto del Acuerdo de Paz del año 2016.

Lo que le tumbó la Corte a la JEP

Concretamente tumbó puntos de tres de las sentencias interpretativas de la JEP: Una relacionada con la aceptación de mandos medios militares, otra con la obligación de los comparecientes de contribuir a la reparación de las víctimas; y una más referente con la unificación de casos de un mismo compareciente.

Para la Corte Constitucional, lo que hizo la Jurisdicción Especial para la Paz al crear esas nuevas reglas va en contravía del principio de legalidad, debido proceso y proporcionalidad de la sanción y no quedaron estipuladas en su creación producto del Acuerdo de Paz del año 2016.

El caso llegó a la Corte Constitucional por una demanda presentada por quienes integraron el equipo negociador del Gobierno en las negociaciones con las entonces Farc que finalmente llevó a la firma del Acuerdo de Paz de año 2016, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo. La revisión la lideró la magistrada Natalia Ángel. La decisión, aunque fue unánime, contó con la aclaración del voto de los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Carlos Camargo.

Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo aseguraron en su demanda que la JEP creó normas que no podía ya que esta justicia tiene que seguir las normas establecidas por ley y que quedaron consignadas en el Acuerdo de Paz.

Por eso tras una revisión a fondo de la magistrada Natalia Ángel se evidenció que la JEP sí se extralimitó en sus funciones al crear unas normas y reglas que no estaban en la ley estatutaria.