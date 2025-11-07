40 años de la toma del Palacio de Justicia: las fotos que aún estremecen a Colombia

Se cumplen 40 años de la toma del Palacio de Justicia: fotos más emblemáticas de la tragedia // Caracol Radio

El 6 y 7 de noviembre de 1985, Colombia vivió una de las tragedias más recordadas de su historia, esto se debió a que, integrantes del grupo guerrillero M-19 irrumpieron violentamente en el Palacio de Justicia, en pleno centro de Bogotá, con el objetivo de realizar un juicio político al entonces presidente Belisario Betancur.

Uno de los detalles más impresionantes de la historia fue que en el edificio se encontraban magistrados, empleados judiciales y ciudadanos, los cuales fueron tomados como rehenes.

Se cumplen 40 años de la toma del Palacio de Justicia

Este 2025, se han de cumplir los 40 años de la toma del Palacio de Justicia, por lo que se ha de recordar que en aquel momento de angustia, las Fuerzas Militares reaccionaron de manera instantánea con una operación de retoma que duró por más de 24 horas.

Durante este caos nacional, se presentaron intercambio de fuego, incendios y explosiones, por lo que el edificio quedo destrozado en varias partes.

¿Cuántas personas murieron en la toma del Palacio de Justicia en Colombia?

Más de 100 personas murieron, entre ellas 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y varias más desaparecieron, marcando uno de los episodios más dolorosos y recordados de la historia del área judicial y política del país.

Durante cuatro décadas, familiares de los desaparecidos han exigido verdad y reparación. Diversas sentencias nacionales e internacionales, incluyendo fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han señalado al Estado colombiano por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la retoma.

Por lo que, cada año se ha de debatir y hablar sobre la responsabilidad del Estado en los hechos de aquel día, incluso, durante esta tragedia, los medios de comunicación han de tener un protagonismo importante debido a que se han de encargar de relatar la historia, la reconstrucción del Palacio y la creación del Centro de Memoria del Palacio de Justicia, el cual se ha convertido en un símbolo de resistencia y recuerdo para las víctimas.

¿Qué magistrados murieron en la toma del Palacio de Justicia?

De acuerdo a la página oficial de la Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura, estos fueron los magistrados que murieron en la toma del Palacio de Justicia

Magistrado Alfonso Reyes Echandía (Chaparral, Tolima, 1932 - Bogotá, 1985)

Era egresado de la Universidad Externado de Colombia, y destacado por haber sido el Director y fundador del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas.

Magistrado Alfonso Reyes Echandía, muerto en la toma del Palacio de Justicia. La invocación contra la barbarie del fuego de las armas, ha sido destacado como su legado.

Magistrado Alfonso Patiño Rosselli (Sogamoso, Boyacá, 1923 – Bogotá 1985)

Patiño, era egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, donde estudio Ciencias Jurídicas y Económicas. Se destacó en el sector de la política debido a que trabajo como Secretario Económico, Gobernador de Boyacá, entre otros, esto según la Rama Judicial.

Magistrado Alfonso Patiño Rosselli

Magistrado Luis Horacio Montoya Gil (San Vicente, Antioquia, 1934 - Bogotá, 1985)

Era egresado de la Universidad de Antioquia, y trabajo como Juez Penal, Magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, profesor de la Universidad de Antioquia y de Medellín.

Magistrado Luis Horacio Montoya Gil

Magistrado Manuel Gaona Cruz (Tunja, Boyacá, 1941 - Bogotá, 1985)

Egresado de la Universidad Externado de Colombia y Doctorado en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas de la Universidad Sorbona de París. Se destacó por ser orador y catedrático de Derecho Constitucional y Teoría del Estado.

Magistrado Manuel Gaona Cruz

Magistrado Carlos Medellín Forero (Pacho, Cundinamarca, 1928 - Bogotá, 1985)

También fue egresado de la Universidad Externado de Colombia en 1950. Fue miembro fundador de la Asociación de Escritores y Artistas de Colombia, de la Academia Hispanoamericana de Letras y Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y de la Comisión de la UNESCO en Colombia.

Magistrado Carlos Medellín Forero

Magistrado Darío Velásquez Gaviria (Fredonia, Antioquia, 1927 - Bogotá, 1985)

Fue abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Se destacó como Militante del Partido Conservador, fue elegido Concejal y Personero Municipal en Medellín.

Magistrado Darío Velásquez Gaviria

Magistrado Pedro Elías Serrano Abadía (Buenaventaura,Valle del Cauca, 1928 - Bogotá, 1985)

Serrano fue egresado de la Universidad Nacional, Doctor en Derecho y Ciencias Políticas con especializaciones en Ciencias Penales y Penitenciarias. Fue Juez Primero Penal Municipal, Fiscal del Tribunal Superior, Magistrado de la Sala Penal y Presidente de la Sala Penal en Cali.

Magistrado Pedro Elías Serrano Abadía

Magistrado Ricardo Medina Moyano: (Bogotá, 1930 – Bogotá, 1985)

Se conoce, que fue un abogado y jurista colombiano, egresado de la Universidad del Cauca.

Magistrado Ricardo Medina Moyano: (Bogotá, 1930 – Bogotá, 1985)

Magistrado José Eduardo Gnecco Correa (Santa Marta, Magdalena, 1923 – Bogotá, 1985.)

Genecco, se destacó como jurista samario, integró la Corte Suprema de Justicia.

Magistrado José Eduardo Gnecco Correa

Magistrada Fanny González Franco (Pensilvania, Caldas, 1934 – Bogotá, 1985)

De acuerdo con la Rama Judicial, Fanny, fue la primera mujer en ser estudiante de Derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana y también la primera mujer Colombiana en llegar a la Magistratura de la Corte Suprema de Justicia.

Magistrada Fanny González Franco

Magistrado Fabio Calderón Botero (Manizales, Caldas, 1929 - Bogotá, 1985)

Fue egresado de la Universidad Externado de Colombia, especializado en esta universidad en Metodología y Técnica de la Investigación Jurídica y en la Universidad del Rosario en Técnicas de Casación. Incluso, se destacó como profesor de Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad Externado de Colombia y Universidad Santo Tomás de Aquino.

Magistrado Fabio Calderón Botero

Las fotos más emblemáticas de la toma del Palacio de Justicia

Tras 40 años de los hechos, el Palacio de Justicia no solo representa una tragedia nacional, sino también un llamado a la memoria, la justicia y la verdad. La conmemoración invita a reflexionar sobre cómo este episodio cambió para siempre la relación entre el poder judicial, el Estado y la sociedad colombiana.

Estas son las fotografías más emblemáticas que retratan la tragedia.