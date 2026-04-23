Jhonattan Duque, el hombre que incomoda a Angie Rodríguez en el Fondo de Adaptación

El jueves pasado, Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación, reunió a su equipo directivo en una sesión que quedó grabada en video por orden suya. Con renuncias impresas y listas para firmar sobre la mesa, acusó a sus colaboradores de filtrar información a sus contradictores políticos y los amenazó para que firmaran. La mayoría salió. Entre ellos una asesora que, según denuncias del director de la UNGRD, Carlos Carrillo, habría exigido el pago de coimas a contratistas.

Pero dos funcionarios se negaron a firmar. Siguen en sus cargos. Y Angie Rodríguez, pese al video que ella misma grabó, no ha tomado ninguna medida para removerlos: Jhonattan Duque y Ligia Zárate.

La negativa de Duque, subgerente de proyectos del Fondo de Adaptación, a firmar la carta cobra una dimensión particular a la luz de lo que ocurrió esta semana en el país. El pasado 15 de abril, en lo que la Fiscalía calificó como el mayor escándalo de corrupción con regalías en la historia judicial de Colombia, nueve directivos de la Asociación Regional de Municipios del Caribe —Aremca— fueron capturados en Arauca, Barranquilla y Cantagallo, e imputados por enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, entre otros delitos. El monto del presunto desfalco supera los 496.000 millones de pesos, a través de 101 contratos irregulares en doce departamentos.

Jhonattan Duque fue un engranaje esencial en el destape de ese escándalo pues fue él quien ayudó al entonces director de Planeación Nacional, Alexander López, a descubrir lo que se estaba dando con el manejo de las regalías. Para entonces, Duque era Subdirector General del Sistema General de Regalías y fue desde ese cargo que Duque participó en la rueda de prensa donde López denunció públicamente las irregularidades de Aremca.

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En los círculos del Gobierno es considerado una ficha del senador vallecaucano, quien recuperó su curul en febrero de 2026 y hoy es uno de los políticos de izquierda con mayor vigencia en el país.

Fue la propia Angie Rodríguez quien lo llevó al Fondo a finales de 2025. Hoy, sin embargo, le ha dicho a varias personas cercanas que Duque quiere quedarse con su puesto. Los choques entre ambos se han hecho frecuentes: siendo tal vez el más reciente la alerta que encendió el funcionario sobre presuntas irregularidades en la cesión del contrato entregado a la Fundación Universitaria San José por 36.000 millones de pesos relacionado con la ruta del arroz.

6AM W de Caracol Radio confirmó que Mario Felipe Maldonado, un funcionario recientemente vinculado al Fondo por Angie Rodríguez y considerado ficha política del senador Julio Elías Chagüi, ha sostenido reuniones por fuera de las oficinas de la entidad con empresas interesadas en quedarse con ese contrato, saltándose el procedimiento legal.

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De hecho, Maldonado es como una sombra (ver fotos) que acompaña a la gerente en todos los escenarios yendo más allá de aquello que estipula el contrato que firmó con la entidad en enero de 2026: prestar servicios profesionales para el acompañamiento jurídico de la gerencia del fondo adaptación; en la toma de decisiones sobre los proyectos y contratos y convenios de relevancia. Su presencia en eventos con la gerente para muchos habla de los acercamientos de esta con el senador Chagüi del Partido de la U.