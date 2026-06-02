Centro Carter pide respetar resultados electorales en Colombia y destaca transparencia en la jornada

El equipo de la ONG, fundada por el expresidente estadounidense Jimmy Carter, resaltó el trabajo de la Registraduría e insistió en fortalecer la confianza en la democracia. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía)

El Centro Carter se pronunció destacando el desarrollo de la jornada de elecciones presidenciales del 31 de mayo en las que se definió que habrá una segunda vuelta el 21 de junio entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

La ONG, que desplegó una misión de expertos el 12 de mayo, resaltó varios puntos de la jornada electoral como:

Alta participación electoral.

Cifra récord de ciudadanos implicados en el proceso.

Amplia inclusión de jurados, testigos y observadores.

Como parte de su acompañamiento a la jornada, la directora de la misión, Jennie Lincoln, señaló que el organismo “hace un llamado a todos los actores a respetar el proceso electoral, que está funcionando como debe”.

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Tradición electoral

“Colombia cuenta con una larga tradición de respeto a los resultados electorales y de participación democrática. La aceptación de los resultados electorales por parte de los actores políticos y sociales en las últimas décadas ha fortalecido una cultura democrática basada en la legitimidad del voto popular y la confianza en las instituciones electorales”, señaló Lincoln.

A su vez, destacó que la Misión se concentró en revisar elementos clave de la jornada como:

El marco jurídico.

La labor de los organismos de administración electoral.

La inscripción de partidos políticos y candidatos.

El uso de tecnologías electorales.

Las iniciativas de pedagogía electoral.

Tras la revisión de estos puntos, el Centro determinó que el “proceso electoral fue transparente y estuvo bien organizado, en gran parte gracias a los esfuerzos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que ejerce la administración electoral y es reconocida a nivel regional como una organización profesional y con experiencia”.

Puntos a mejorar

Para el Centro Carter, es clave tener en cuenta que estas elecciones “se celebraron en un entorno polarizado, en medio de preocupaciones de seguridad relacionadas con la presencia continuada de grupos armados ilegales y la amenaza de conflicto en ciertas zonas”.

Aunque en la jornada no se registraron incidentes violentos graves, durante el periodo preelectoral sí hubo distintos actos “de violencia contra figuras políticas, candidatos, líderes sociales y otras personas que ejercían su derecho a la participación política”.

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El Centro destaca que esta situación demuestra que “garantizar las condiciones de seguridad para la participación política sigue siendo esencial para fortalecer la confianza pública y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos democráticos en todo el país”.

A su vez se advierte que estas elecciones “marcaron el primer uso generalizado de la inteligencia artificial en las campañas presidenciales de Colombia, lo que contribuyó a la propagación de desinformación durante el período de campaña preelectoral y el propio día de las elecciones”.

La Misión de Expertos Electorales del Centro Carter también registró que, a pesar de regulación en la financiación de las campañas y la obligación de reportar, “el sistema sigue enfrentándose a desafíos de implementación y fiscalización que afectan a la capacidad de prevenir y detectar eficazmente la financiación ilícita”.