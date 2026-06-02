SENA inició Tercera Convocatoria Presencial 2026: Estos son las fechas y requisitos para inscribirse

De fondo: Estudiantes dirigiéndose a su clase (Cortesía: Getty Images). Abajo a la derecha se encuentra el logo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) confirmó el inicio de la Tercera Convocatoria Presencial y a Distancia del año 2026, una oportunidad para que las personas interesadas en estudiar en Colombia puedan acceder a ofertas educativas de nivel auxiliar, técnico y tecnólogo.

Las inscripciones estarán habilitadas entre el 5 y el 9 de junio a través de la plataforma Betowa Sena. Los aspirantes que superen el proceso de selección iniciarán su formación el próximo 21 de julio.

¿Qué programas ofrece la tercera oferta de formación presencial y a distancia del SENA en 2026?

La Resolución 1-01112 de 2026 establece que las ofertas de formación se darán a conocer desde el 3 de junio, dirigiendo su orientación a responder a las necesidades locales, regionales y nacionales. Esto significa que los programas se concentrarán en sectores como:

Tecnología.

Salud.

Logística.

Construcción.

Manufactura.

Agroindustria.

Turismo.

Economía digital, entre otros.

Consulte aquí: ICETEX abrió convocatoria de 12.900 créditos para estudiar pregrado o posgrado: así puede aplicar

Requisitos generales para todos los programas

Entre los requerimientos principales, debe:

Tener documento de identidad válido: tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía o cédula de extranjería según corresponda.

Estar registrado en Betowa (betowa.sena.edu.co), la plataforma oficial de inscripción.

Tener correo electrónico activo y revisarlo con regularidad, incluyendo la carpeta de spam.

Ser colombiano o extranjero con situación migratoria regular en Colombia.

Tener acceso estable a internet para la inscripción y, especialmente, para programas en modalidad virtual.

Revisar los requisitos específicos del programa en la ficha publicada en Betowa, ya que cambian por área de conocimiento y nivel.

Según el SENA, este registro se debe llevar a cabo únicamente en la página oficial de la institución; se aclara que estos cursos estarán disponibles en todo el territorio nacional.

Fechas clave de la Tercera Convocatoria Presencial y a Distancia SENA

Tenga en cuenta las siguientes fechas para realizar su registro y avanzar en las pruebas de selección correspondientes:

Publicación de los programas disponibles: 3 de junio de 2026.

Inscripciones: 5 al 9 de junio de 2026.

Aplicación de pruebas offline (centros autorizados): 5 al 11 de junio de 2026.

Programación de pruebas web de selección (Fase I): 16 y 17 de junio de 2026.

Reprogramación de pruebas web: 18 y 19 de junio de 2026.

Atención de quejas y reclamos sobre pruebas: 18 y 19 de junio de 2026.

Preselección automática de aspirantes: 22 de junio de 2026.

Verificación de Fase II (para programas que la requieran): 23 de junio de 2026.

Definición de la modalidad de Fase II (taller o prueba controlada): 24 de junio de 2026.

¿Cómo inscribirse?

Si desea aplicar para esta convocatoria, aquí conocerá el paso a paso para registrarse en la plataforma del SENA:

Debe ingresar al portal web oficial del SENA https://betowa.sena.edu.co. Diríjase al apartado de ‘Registrarse’. Ya en el formulario, debe diligenciar sus datos personales como tipo y número de documento, además de su correo electrónico y número de celular. Asegúrese de que los datos suministrados sean correctos para que pueda enviarlos. Proceda a aceptar los términos y condiciones de la página. Aquí deberá finalizar el registro y así ya quedará habilitado en el sistema de la oferta e inscripción.

Ya registrado, podrá escribir en el buscador el programa de su interés, conocer los requisitos y documentos exactos para cada oferta y seguir los pasos lineados por la plataforma para inscribirse.

También puede consultar: La Agencia Pública de Empleo del SENA tiene más de 30.000 vacantes en todo el territorio nacional

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