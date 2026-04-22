Candidata Paloma Valencia pidió protección para Angie Rodríguez tras denuncias sobre el Gobierno

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia pidió medidas de protección para la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez.

Esto, tras las denuncias que ha venido haciendo en medios de comunicación y por supuesto, en los micrófonos de 6AM W, sobre presunta corrupción dentro del Gobierno.

“Pedimos protección para Angie Rodríguez, que está haciendo unas denuncias muy graves y que las autoridades tienen que tomar muy en serio”, dijo Valencia.

También cuestionó al Gobierno y al candidato presidencial Iván Cepeda: “¿Qué le va a decir este gobierno y su presunto sucesor, Iván Cepeda, a la ciudadanía de La Mojana? Siguen robándole la plata de las soluciones de un territorio que vive de inundación en inundación”.

Las declaraciones se producen en medio de las revelaciones hechas por Angie Rodríguez en entrevista con Julio Sánchez Cristo, donde involucró a Juliana Guerrero y a Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Según Rodríguez, Guerrero es una mujer “muy poderosa ahora en el DAPRE con el Ministerio de la Igualdad y muy cercana al presidente de la República”.

También señaló que existe un supuesto “concierto para delinquir” en la UNGRD, bajo la dirección de Carlos Carrillo.

Al respecto, Valencia aseguró: “Da vergüenza saber que una persona con un título falso sigue desde Presidencia presionando a los funcionarios y que hay una red criminal de casi 20 personas robándose los recursos públicos con las tragedias que viven los colombianos”.