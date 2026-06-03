MinDefensa responde al New York Times y niega haber pedido sanciones al oro colombiano

El Ministerio de Defensa respondió públicamente a una publicación de The New York Times titulada “Colombia pidió a Estados Unidos sancionar su oro ilegal. Washington lo compraba” y aseguró que nunca ha solicitado al Gobierno de Estados Unidos imponer sanciones financieras al oro colombiano ni promover su inclusión en una denominada “lista negra”.

A través de un comunicado, la cartera señaló de manera categórica que “este Ministerio nunca ha elevado solicitud alguna ante el Gobierno de los Estados Unidos para imponer sanciones financieras al oro colombiano ni para promover su inclusión en una denominada ‘lista negra’, como se afirma en el artículo”.

El Ministerio agregó que este tipo de decisiones corresponden exclusivamente al Gobierno Nacional en cabeza del presidente de la República y reiteró que Colombia mantiene una fuerte cooperación internacional para combatir las economías ilícitas y las estructuras criminales transnacionales que afectan la seguridad nacional, el medio ambiente y la estabilidad regional.

La cartera también destacó que durante el actual Gobierno se han intervenido 17.897 minas ilegales y destruido 6.471 máquinas utilizadas para extracción ilícita, cifras que, según el comunicado, representan incrementos del 19 % y 67 %, respectivamente, frente al mismo periodo de la administración anterior.

Además, aseguró que las iniciativas conocidas sobre posibles mecanismos para combatir la minería ilegal hacen parte de escenarios de análisis y evaluación de alternativas, “sin que ello implique decisiones adoptadas, solicitudes oficiales o compromisos institucionales por parte del Estado colombiano”.

Finalmente, el Ministerio rechazó otra afirmación contenida en el artículo y aseguró que respondió de manera completa un cuestionario enviado por los periodistas del diario estadounidense el pasado 14 de mayo. Según la entidad, incluso remitió la escritura pública del predio donde está ubicado el Batallón Rifles, en Cáceres, Antioquia, para apoyar las verificaciones solicitadas por los reporteros.