“En nuestro gobierno no permitiremos estas situaciones”: María José Pizarro sobre Angie Rodríguez

La senadora María José Pizarro, quien además es jefe de debate del candidato presidencial Iván Cepeda, reaccionó a las denuncias de Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, contra funcionarios del Gobierno Nacional por presuntas extorsiones y amenazas.

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En entrevista con Caracol Radio, la congresista dijo que “todas las denuncias que se presenten deber ser investigadas” y que “todas las personas que deban ser alejadas de sus cargos, deben ser alejadas”.

“En nuestro gobierno no vamos a permitir este tipo de situaciones. agregó.

Y a propósito de la confrontación entre Rodríguez y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, la senadora respondió que “cualquier fuego amigo siempre hace daño”.

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Entretanto, lamentó esta situación y mencionó que lleva mucho tiempo trabajando en un proyecto político que pueda superar este tipo de situaciones, las cuales calificó de “indeseables”.

Aún así, destacó que para eso están las investigaciones que adelantará la justicia sobre las denuncias que hizo la gerente y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).

“Quienes tengan responsabilidades pues, por supuesto, que sean apartados”, concluyó.