UIAF no adelanta análisis financiero a Angie Rodríguez: “no participamos de controversias”

Tras las declaraciones que dio Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, en esta emisora, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) aseguró que no adelanta análisis financiero sobre ella pues “no existe reporte, alerta o información que la vincule con operaciones que deban ser analizadas” de lavado de activos o financiación del terrorismo.

La entidad también le respondió que no realizarán análisis a demanda ni participarán “de controversias de coyuntura”.

De hecho, el director de la UIAF, Wilmar Mejía, aseveró que todo el esfuerzo institucional está concentrado en la lucha técnica contra el lavado de activos y la corrupción, “sin interferencias ni uso político. La UIAF no es instancia de validación personal ni escenario de disputa pública entre servidores”.

“La UIAF no inicia análisis financieros por solicitud de particulares. Conforme a la Ley de 526 de 1999, nuestra entidad actúa de oficio con base en Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por sujetos obligados, por información de autoridades competentes o por información obtenida a través de fuentes humanas, en el marco de nuestras funciones de inteligencia financiera”, señaló la entidad en un comunicado.

Las declaraciones de Rodríguez

En medio de las declaraciones que dio Angie Rodríguez en esta emisora, señaló que no es cierto que haya comprado un apartamento en el barrio Rosales, en Bogotá.

“No es cierto, no lo compré, tengo todas las pruebas de eso. Pues mira, la UIAF, ahí está Wilmar. Wilmar, si me estás escuchando, escúlcame las cuentas (…) y revisa cuánto he ganado en de mis salarios legítimos. Por favor, y si puedes hacer eso público, que me exponga más, hágalo”, afirmó Rodríguez en entrevista con Caracol Radio.