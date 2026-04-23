El ventilador de Angie Rodríguez, ¿cuáles serán los efectos en el Gobierno nacional?

En Hora20 el análisis a una serie de denuncias que hizo la directora del Fondo de Adaptación, lo que representa este escándalo para el gobierno nacional y el constante fuego amigo al interior de la actual administración. Después el debate a un informe sobre el rol del ELN en Venezuela, el futuro del diálogo con Calarcá y la visión de Amnistía Internacional sobre la paz total.

Lo que dicen los panelistas

Camilo Granada, politólogo, estratega y ex alto consejero presidencial para las comunicaciones, aseguró que es una cosa aterradora la pelea entre Angie Rodríguez y Carlos Carrillo y entre la inteligencia y el MinDefensa, “no es un problema político, son acusaciones criminales que van de un lado al otro”. Manifestó que todo está centrado en el núcleo del poder alrededor del Presidente y la pelea es por el oído del presidente, quién controla al presidente, “entonces se convirtió en presa de todos los rumores y ataques con cuchillada trapera entre ellos. Eso es extraordinario”.

Aclaró que el problema del escándalo no es si ha pasado antes, sino hasta qué nivel y de manera repetitiva se ve un patrón de crisis siempre con episodios criminales, enriquecimiento personal, ilícito, de espionaje, de traición, “es como una novela de la cosa nostra”. También dijo que hay unas pujas de poder, donde el presidente brilla por su ausencia, como brilla la Fiscalía y Procuraduría, “al presidente, que le encanta remachar que él es el jefe del Estado, en estos temas no tiene velas en el entierro”. Por último, advirtió que este escándalo sí debería afectar la campaña de Cepeda, “él no ha querido tomar distancia de nada de este gobierno. No lo ha hecho con la crisis de la salud, corrupción o el fracaso de la paz total; solo dice que en su gobierno habrá estatuto anticorrupción”.

Para Christian Garcés, representante a la Cámara y senador electo por el Centro Democrático, este Gobierno se eligió con un discurso de odio contra quienes habían gobernado y acusaron de corrupción, “ahora están en el gobierno y pasarán a la historia como el gobierno más corrupto. Angie Rodríguez dijo que Petro sabía que Juliana Guerrero no cumplía con requisitos para el nombramiento en el viceministerio, ella hace su trabajo y se van en su contra”. Recordó que no es solo este episodio, “todos los directores del DAPRE han salido mal: Carlos Ramón González, hoy prófugo, Laura Sarabia sale por un escándalo y después regresa al DPS y ahora es embajadora en Reino Unido. Tres directores del DAPRE metidos en problemas de corrupción en Presidencia”.

Sobre lo que debería hacer el presidente en este caso, dijo que si él cree en ella, debería respaldarla, invitarla a denunciar y tener conocimiento de los hechos para determinar sí debe retirar a los funcionarios acusados, de otro lado, dijo que la otra opción sería acusarla de falsa denuncia y retirarla del cargo.

Esteban Salazar, analista político, excandidato a la cámara de representantes, profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, comentó que el escándalo denunciado por Angie Rodríguez no es ni la primera vez ni es inédito que este tipo de cosas pasen en un gobierno, “acá hubo ingresos de paras a la Casa de Nariño, se compró una reelección y el 30% del congreso estuvo vinculado con paras; esto no es inédito de este Gobierno”. Detalló que la transacción corrupta con el Ejecutivo se repite en este gobierno, “hay altos funcionarios de otros gobiernos y de este que tienen que responder ante la justicia, pero la izquierda ha vivido desde procesos electorales anteriores un canibalismo y eso se ve hoy en el gobierno. El presidente depuró una gente y cada vez personas sin experiencia tenían más poder y eso ha llevado a disputas internas”.

Remarcó que Angie Rodríguez se pasa por la faja el código disciplinario y la Constitución, “no es posible que ella, después de un año como funcionaria no lo haya denunciado antes, además, sorprende que la Fiscalía y la Procuraduría brillen por su ausencia”.

Tatiana Dangond, abogada, columnista en El Heraldo, experta en derechos humanos y administración pública, manifestó que las acusaciones de Angie Rodríguez son preocupantes, denuncias que se suma a muchos escándalos, “pero no hay avances sobre decisiones que se toman por parte de entes de control y Fiscalía”. De otro modo, dijo que el país está anestesiado ante escándalos, “seguro la otra semana aparece otro escándalo y se olvidarán las declaraciones de Angie Rodríguez, en parte porque el presidente Petro ha logrado establecer un discurso de exoneración porque todo lo que pasa es responsabilidad de todos, menos de él”.

Frente al silencio del presidente de cara al escándalo, dijo que puede ser estratégico u de ambigüedad estratégica, “pero en este caso no es tan importante enfocarse en Angie Rodríguez, la investigación debe avanzar en ese círculo cercano al presidente y donde las acusaciones son muy serias, como la posible relación Juliana Guerreo-ELN”. Por último, advirtió que al final del día este escándalo no cambia la postura de quienes votarán por Cepeda, pues explicó que lo hacen porque se identifican con el discurso de Cepeda y nada los termina tocando.

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