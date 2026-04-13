Andeg advierte que Air-e podría acumular deudas mensuales de $100 mil millones por El Niño

Alejandro Castañeda, cortesía de ANDEG. Logo de Air-e Intervenida y logo de Andeg.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, alertó sobre el impacto que tendría la llegada del fenómeno de El Niño en el sistema eléctrico, especialmente en la región Caribe, donde la situación de la empresa Air-e podría agravarse significativamente.

Según el dirigente gremial, uno de los principales riesgos radica en la baja contratación de energía a largo plazo por parte de la compañía, lo que aumentaría su exposición al mercado spot y, con ello, sus costos.

“Efectivamente viene El Niño. Nosotros desde la semana pasada venimos diciendo que hay que prepararse y, específicamente en el tema de Air-e, la problemática de la deuda de 2.2 billones puede exacerbarse si no está contratada a largo plazo en niveles superiores al 80%”, explicó Castañeda.

De acuerdo con sus cálculos, actualmente Air-e tendría una contratación cercana al 70%, por debajo del nivel recomendado, lo que podría desencadenar un aumento progresivo en sus obligaciones financieras.

“Si no, la empresa va a tener deudas cada vez más grandes con el mercado, del orden de unos 100 mil millones de pesos mensuales, y eso el mercado eléctrico no lo aguanta”, advirtió.

Ante este panorama, Castañeda hizo un llamado directo al Gobierno nacional para intervenir y buscar soluciones urgentes que garanticen la estabilidad del sistema.

“El mensaje al Gobierno ha sido: contraten a Air-e, salgan a buscarle contrato de largo plazo, porque si no esto va a ser muy difícil”, señaló.

Impacto en los usuarios

El presidente de Andeg también explicó que esta situación no solo afectaría a la empresa, sino que tendría consecuencias directas en las tarifas que pagan los usuarios.

“Si la empresa tiene una exposición a bolsa del 30%, pues la bolsa si sube, pesa más dentro de lo que paga el usuario en la factura”, indicó.

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En términos prácticos, detalló cómo un aumento en los precios del mercado podría reflejarse en el bolsillo de los ciudadanos.

“Si la bolsa sube, por ejemplo, 300 pesos, eso significa que más o menos unos 30 pesos subiría la factura al usuario de 900 pesos”, precisó.

Finalmente, insistió en que la falta de contratación a largo plazo no solo incrementa el riesgo financiero de la empresa, sino que también podría traducirse en un alza sostenida en las tarifas de energía para los hogares de la región Caribe.

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