VIDEO: denuncian demoras y largas filas en entrega de subsidio de Colombia Mayor, en Malambo

Un viacrucis se ha convertido en ir a reclamar el subsidio de Colombia Mayor, en Malambo, Atlántico, según la denuncia de los beneficiarios del programa en ese municipio.

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De acuerdo con algunos adultos mayores, esta semana el pago ha sido en el Centro de Vida La Magdalena, ubicado en el sector conocido como 5x10, de la población.

Desde el pasado lunes, los beneficiarios, de acuerdo con lo manifestado, han tenido que hacer filas de hasta más de 50 metros de largo y esperar bajo el sol.

Pero eso no es todo, pues muchos presentan enfermedades de base, lo que dificulta la espera que se puede prolongar por más de tres horas.

La Móvil de Caracol Radio llegó hasta la zona y dialogó con los adultos mayores, quienes cuestionaron la nueva forma de entrega del subsidio, la cual, aseguraron, no es “positiva”.

“Esto por aquí es un peligro porque no hay agentes de Policía, antes pagaban 2 dígitos, ahora están pagando con 1 dígito. Deben tener preferencia para que entren las personas que están en silla de ruedas y que busquen la manera de pagar el subsidio en otros puntos”, dijo un adulto mayor.

Una de las beneficiarias tuvo que llevar una silla debido a que “no aguanto el cansancio de las piernas”. “Me tocó muy atrás y traje la silla para sentarme delante y esperar que sea mi turno. Tienen que darle atención a las personas que están con más edad, yo sufro de la presión y me tocó tomarme la pastilla por el sol que hace”, manifestó una mujer de 62 años.

¿Qué dice el Departamento para la Prosperidad Social?

La directora Regional de la entidad, Melissa Obregón, explicó que desde el pasado lunes 20 y martes 21 adelantan una jornada extraordinaria enmarcada en la estrategia de “transferencia masiva”.

Según Obregón, esta modalidad, implementada en articulación con la Alcaldía Municipal y el operador SuperGIROS, busca acelerar la entrega de recursos para los beneficiarios que tradicionalmente les toca esperar hasta una semana para recibir el auxilio, por el Pico y Cédula tradicional.

No obstante, la alta afluencia de beneficiarios superó la capacidad logística del punto habilitado, lo que generó aglomeraciones. Ante las críticas, Prosperidad Social aseguró haber tomado correctivos inmediatos.

La estrategia de transferencia masiva se desarrolló durante dos días: el primero para beneficiarios con cédulas terminadas en 4, 5 y 6; y el segundo para los dígitos 7, 8 y 9.

A partir de este jueves, el subsidio se entregará de manera habitual en los puntos de SuperGIROS, con atención por un solo dígito diario hasta el 28 de abril.