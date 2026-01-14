Estratos 1 y 2 no pagarán sobretasa destinado para el pago de las deudas de Air-e: esto se sabe

Los estratos 1 y 2 del país no pagarán la sobretasa autorizada de 8 pesos por kilovatio hora para saldar las deudas de Air-e, así lo confirmó Felipe Durán, Superintendente de Servicios Públicos al respaldar la medida del Ministerio de Energía para “garantizar la prestación del servicio de energía en el país”.

“No afectará a los usuarios de estrato 1 y 2 del país puesto que el pago de estos últimos está condicionado por la Resolución 003 de 2021 que fija unas reglas de juego particulares para estos estratos”, manifestó.

A través de un documento, la Superservicios indicó que la media del Ministerio de Minas y Energía “hace parte de las alternativas para continuar garantizando la prestación del servicio de energía en el Caribe”.

Se busca prevenir riesgos en el servicio

Además, que permita prevenir riesgos en la prestación del servicio de energía en el Caribe, que puede impactar de forma generalizada el Sistema Interconectado Nacional.

“La medida contempla que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) deberá definir un mecanismo que garantice la confiabilidad del sistema ante el estrés financiero que tienen los agentes del mercado por las deudas de la empresa Air-e, intervenida por esta Superintendencia desde septiembre de 2024”, indicó.