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Eutanasia de Noelia Castillo: abogado de la familia alega que no se cumplen requisitos médicos

La inminente eutanasia de Noelia Castillo, una joven de 25 años en España, ha desatado un intenso debate legal y ético, con la familia, a través de su abogado José María Fernández, oponiéndose firmemente a la decisión y buscando agotar todas las vías para evitarla.

La eutanasia programada para este jueves, a las 6:00 de la tarde (hora España), ha puesto de manifiesto profundas divisiones sobre la aplicación de la ley de eutanasia y la atención a la salud mental.

Argumentos principales para no respetar la decisión de Noelia Castillo

Según Fernández, que representa a la familia de la joven barcelonesa, existen dos argumentos principales para no respetar la decisión de Noelia Castillo. El primero es que, a su juicio, “no se da la situación médica requerida para una eutanasia”, lo que implicaría un “suicidio asistido”.

El abogado enfatizó que la ley exige una “degeneración progresiva” y “una enfermedad con un padecimiento grave intolerable para el paciente”, condiciones que, según su interpretación, no se cumplen en este caso.

El segundo argumento es que la solicitud de Noelia Castillo “está medida por problemas psiquiátricos”. Fernández detalló que la joven padece un “trastorno límite de la personalidad y un trastorno obsesivo compulsivo con ideaciones suicidas”.

Desde esta perspectiva, la decisión de Noelia Castillo,quien “ha tenido una vida muy dura” y ha buscado una “escapatoria”, estaría influenciada por estos trastornos, lo que viciaría su autonomía.

Fernández sostuvo que, aunque la autonomía de la persona debe respetarse, “hay ciertas autonomías que pueden estar viciadas por adicciones o trastornos”, y este sería uno de esos casos.

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