Cerca de 2.400 pacientes pasaron por UCI y UCE del Hospital San Vicente en Medellín durante el 2025

Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital San Vicente Fundación de Medellín. Cortesía: Hospital San Vicente. / lelo

Medellín

Este 8 de abril se conmemora en Colombia el Día del Intensivista y del Cuidado Crítico, trabajo que corresponde a los diferentes equipos que atienden a los pacientes en condiciones graves y delicadas en los centros asistenciales.

Cifras destacadas

Desde el Hospital San Vicente Fundación de Medellín, indicaron que durante el año 2025 se atendieron 830 pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos y 1.568 en la Unidad de Cuidados Especiales, para un total de 2.398 pacientes que recibieron la atención de situaciones delicadas de su salud.

Estos pacientes fueron atendidos en 96 camas de la UCE y 96 camas de la UCI en este centro asistencial.

Historia de estas unidades

Según explicó este hospital, las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, surgieron a mediados del siglo XX, especialmente durante la epidemia de poliomielitis en la década de 1950, cuando fue necesario concentrar en un mismo lugar equipos especializados y tecnología capaces de sostener la respiración de pacientes gravemente enfermos.

Actualmente, estos espacios han tenido destacados avances tecnológicos que han ampliado de manera significativa las posibilidades de supervivencia y recuperación de personas con enfermedades o lesiones críticas.

Centro de referencia

Este hospital es un centro de referencia del país para la atención de alta complejidad, cuidado crítico y la atención de pacientes de las diferentes regiones del país que requieren tratamientos complejos.

Diferencia entre UCE y UCE

Según explican los especialistas, la diferencia entre las Unidades de Cuidados Intensivos y las Unidades de Cuidados Especiales está relacionada con el tipo de tecnología y de tratamientos que requiere el paciente.

En las UCI se atienden personas con compromiso grave de uno o varios órganos que necesitan soporte avanzado, como ventilación mecánica para apoyar la respiración, medicamentos especializados que ayudan a sostener funciones vitales que pueden ser del corazón, los pulmones o los riñones, monitoreando la evolución minuto a minuto.

Las UCE atienden a pacientes que requieren vigilancia permanente y manejo médico cercano, y que no necesitan ese nivel de soporte tecnológico.

Dormar Barrios, médico y especialista en medicina crítica del Hospital San Vicente Fundación Medellín, dijo que “la unidad de cuidados intensivos es el lugar del hospital donde más se lucha por conservar la vida. Allí contamos con equipos altamente entrenados, tecnología especializada y monitoreo permanente que nos permite vigilar a los pacientes minuto a minuto e intervenir a tiempo ante cualquier cambio en su condición. Nuestro objetivo va más allá de la supervivencia: buscamos que las personas puedan recuperarse y regresar a la sociedad lo más funcionales posible, que puedan volver a sus familias, a su trabajo y a su vida”.

En estas unidades participan equipos multidisciplinarios que integran médicos de distintas especialidades, enfermeras especializadas, terapeutas respiratorios, fisioterapeutas y otros profesionales de la salud.

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