Renuncia del interventor de la Nueva EPS profundiza la crisis de la mayor EPS del país

La información fue confirmada por la superintendente de salud ad hoc, Luz María Múnera en los microfonos de Caracol Radio en exclusiva, quien aseguró que ya tiene el documento en su poder, aunque advirtió que la renuncia no puede hacerse efectiva de inmediato, lo que abre un nuevo capítulo de incertidumbre en la administración de la entidad.

La salida de Gálvez se produce luego de que en 6AM W se conocierá que, el presidente Gustavo Petro solicitará su renuncia, en medio de cuestionamientos sobre su gestión.

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Una crisis que no da espera

La Nueva EPS permanece intervenida desde abril de 2024 por graves deficiencias financieras, entre ellas la falta de reservas técnicas y de un patrimonio adecuado, problemas que siguen sin resolverse y que impactan directamente a millones de usuarios.

A esto se suma un deterioro en el acceso a los servicios de salud, con pacientes que continúan enfrentando barreras en la atención, lo que incrementa la presión sobre el sistema.

En este escenario, la salida del interventor no solo evidencia la inestabilidad administrativa, sino que reabre el debate sobre el rumbo de la entidad, incluyendo la posibilidad de una nueva prórroga de la intervención, pese a que el camino legal para ello no es claro.

Decisiones de fondo en juego

La Nueva EPS está próxima a alcanzar el límite legal de la intervención, lo que obliga a tomar decisiones estructurales sobre su futuro.

¿Se trata de una crisis financiera que no ha logrado corregirse? ¿Existen incumplimientos jurídicos que comprometen la viabilidad de la entidad? ¿Es necesaria una reforma más profunda para sostener su operación?

Las respuestas a estas preguntas y el alcance real de la renuncia del interventor serán reveladas en la entrevista con la superintendente de salud ad hoc para la Nueva EPS, Luz María Múnera.