Atraco en fila del Burger Master dejó dos personas heridas en Medellín

Balacera en intento de hurto en fila para el Burger Master en El Poblado, Medellín. Foto: Cortesía.

Medellín

Un intento de atraco en plena fila del Burger Master, evento gastronómico reconocido de Medellín, terminó en una balacera que dejó a dos personas lesionadas en El Poblado.

El hecho ocurrió hacia las 7:30 p.m. del miércoles 22 de abril, en el barrio Los Naranjos, cuando decenas de personas esperaban ingresar a un restaurante. Según el reporte oficial, dos hombres con armas traumáticas se acercaron a una de las personas y la intimidaron para robarle pertenencias como joyas y su teléfono celular.

Ante el hecho, la víctima, un policía retirado, sacó un arma de fuego de su propiedad y reaccionó al asalto, lo que produjo un intercambio de disparos en medio de la aglomeración ciudadana.

Otros detalles

El señalado asaltante fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo custodia y a disposición de las autoridades por el delito de hurto calificado y agravado. Por su parte, la víctima del atraco también resultó lesionada, por lo que recibe atención médica.

“Luego de ser alertadas de los hechos, nuestras patrullas de vigilancia llegaron al local y a los centros de salud para iniciar los actos urgentes correspondientes. En la búsqueda fue hallada inmovilizada la motocicleta implicada en el hurto”, detalló el Teniente coronel Edisson Pedroza, oficial de Guarnición del Valle de Aburrá.

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Entre tanto, la Seccional de Investigación Criminal adelanta las labores para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero del segundo implicado, quien logró huir del sitio.

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