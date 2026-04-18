Burger Master 2026: la ruta de las mejores hamburguesas vuelve a tomarse Colombia

Colombia se prepara para recibir una nueva semana de creatividad culinaria y movimiento económico con el Burger Master 2026, que este año llegará a 24 departamentos, incluyendo grandes ciudades y lugares con nuevas propuestas gastronómicas.

En A Vivir Que Son Dos Días, Tulio Zuloaga, creador del evento, destacó que el crecimiento del festival ha sido constante, llevando la experiencia a más rincones del país. “Cada vez más ciudades se suman y eso fortalece este evento como el festival gastronómico más grande del mundo”, explicó.

El enfoque del evento está en la calidad de la experiencia. Más allá de las largas filas, que ya hacen parte del encuentro, el objetivo es garantizar que los asistentes encuentren propuestas destacadas. “Es mejor vender menos hamburguesas, pero perfectas, para que la gente quiera volver”, señaló.

El impacto del Burger Master también se refleja en toda la industria gastronómica, incluso en los restaurantes que no participan directamente. Durante esa semana, el aumento de comensales dinamiza el sector y convierte al evento en una vitrina para el emprendimiento.

Con cifras que han pasado de 11 mil hamburguesas en su primera edición a más de 3 millones en años recientes, el Burger Master demuestra cómo una iniciativa local puede transformar la economía y posicionar a Colombia como referente gastronómico a nivel internacional.