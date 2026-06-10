Cinco capturados por hurto en Medellín: uno hirió a un canadiense durante un atraco

Medellín

Cinco personas fueron capturadas en El Poblado al ser señaladas de participar en distintos casos de hurto ocurridos en este sector de Medellín.

El primer operativo permitió la captura de dos hombres de 18 años y la aprehensión de dos adolescentes de 14 años, quienes presuntamente participaron en un robo a mano armada dentro de un establecimiento comercial. Según las autoridades, los implicados habrían intimidado a las víctimas con un arma de fuego para apoderarse de dinero en efectivo y varios teléfonos celulares, elementos avaluados en más de tres millones de pesos.

Tras recibir la alerta a través del Centro Automático de Despacho, unidades de vigilancia activaron un plan candado que permitió ubicar a los sospechosos, recuperar los objetos hurtados e incautar un arma de fuego.

Los cuatro fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales por los delitos de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego. Además, a los dos adultos se les imputó el delito de instrumentalización de menores para la comisión de delitos.

En un segundo procedimiento, la Policía capturó a un hombre de 21 años, que habría intentado hurtar una cadena de oro a un canadiense mediante intimidación. Durante el hecho, la víctima recibió un impacto de arma de fuego en el pecho cuando intentó evitar el robo.

“Hubo un forcejeo e inmediatamente la ciudadanía empezó a alertar sobre lo que estaba pasando. Este atracador y, aparentemente, otros que estaban con él, pues, ya se dieron cuenta que estaban siendo señalados y empezaron a huir. Pero también, gracias a esa denuncia ciudadana se llegó de manera oportuna”, detalló el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.

En el procedimiento fue incautada un arma de menor letalidad con seis cartuchos, tres de ellos percutidos. El presunto agresor quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Destrucción de las armas incautadas

Como parte de las acciones complementarias de prevención y control, la Policía también informó sobre la destrucción de 472 armas que habían sido incautadas en diferentes procedimientos realizados en las comunas 15 (Guayabal) y 16 (Belén). Entre los elementos destruidos se encontraban 27 armas traumáticas y de fogueo, además de 445 armas blancas.

“La destinación final de estas armas garantiza su salida definitiva de circulación, evitando que puedan ser utilizadas para afectar la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de todos los ciudadanos”, explicó el general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los hechos y definir la situación judicial de los capturados.