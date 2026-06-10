9 capturados por traficar armas desde EE.UU. al Ejército Gaitanista y bandas de Antioquia

Antioquia

En un trabajo articulado entre la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se desmanteló una red criminal dedicada al tráfico de armas desde Estados Unidos hacia Colombia.

En una operación simultánea se lograron 9 capturas y se afectó una estructura que movilizó más de $1.332 millones en armamento ilegal, suministrando fusiles de asalto, pistolas y miles de municiones a grupos como el Ejército Gaitanista de Colombia (AGC) y bandas criminales de Antioquia como “El Mesa”, “Pachelly” y “Los Triana”.

‘Los Náuticos’, operaban bajo la fachada de empresas legales, principalmente academias de tiro deportivo, que utilizaba para desviar legalmente grandes cantidades de munición y armamento hacia el mercado criminal. Según la investigación, los miembros adquirían el material bélico de forma fraudulenta en Estados Unidos y lo transportaban por vía marítima hasta las costas de La Guajira, principal puerta de entrada ilegal al país.

Durante casi un año de labores de inteligencia, las autoridades establecieron que la red logró ingresar al territorio nacional más de 80 armas de fuego de alto calibre, entre fusiles de asalto, pistolas Glock, Smith & Wesson y Sig Sauer, además de cerca de 12.000 cartuchos de diferentes calibres (.22, 9mm y 5.56).

En los operativos de allanamiento realizados de manera simultánea en La Guajira, Antioquia, Córdoba, Caldas y Putumayo, las autoridades incautaron:

• 11 armas de fuego (1 fusil, 2 rifles, 2 carabinas, 3 escopetas, 2 revólveres y 1 pistola)

• 2 miras telescópicas y 4 tarros de pólvora

• 555 cartuchos de diferentes calibres

• 9 teléfonos celulares

• $30.690.000 pesos colombianos en efectivo, $2.285 dólares y 30 euros

Los nueve capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía y un juez de control de garantías les imputó cargos por tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y municiones.