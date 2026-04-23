Mujer terminó en UCI tras recibir antiácido oral por vía intravenosa en hospital de Yarumal

Yarumal, Antioquia

Un error médico tiene en polémica a la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Yarumal, luego de que se conociera que a una paciente le habrían administrado por vía intravenosa un medicamento de uso oral, dejándola en grave estado de salud.

El hecho ocurrió durante un procedimiento asistencial en el que participaba personal en formación académica, con un antiácido comúnmente utilizado para tratar la gastritis, conocido comercialmente como Milanta, cuya administración está indicada exclusivamente por vía oral.

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A través de un comunicado, el hospital lamentó el evento adverso e informó que al detectarse la situación, el equipo médico activó de inmediato los protocolos de seguridad, brindó atención inicial y coordinó el traslado de la paciente a un centro de mayor complejidad en Medellín, donde actualmente recibe atención especializada.

“Se inició el proceso de revisión correspondiente para esclarecer las circunstancias de lo sucedido, evaluar cada uno de los procedimientos relacionados con el caso y fortalecer las acciones orientadas a la seguridad de nuestros pacientes y al mejoramiento continuo de la atención”, indica el comunicado.

El hospital indicó que se han reforzado las medidas de seguimiento, supervisió y acompañamiento a los procesos de práctica formativa dentro de la institución, con el fin de evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse.

“La institución informa que ya se iniciaron las acciones y procesos pertinentes relacionados con la estudiante involucrada y con el personal encargado de la supervisión durante el procedimiento, conforme a los protocolos y lineamientos establecidos para este tipo de situaciones. Asimismo, se ha requerido al centro de formación fortalecer y garantizar un mayor seguimiento y acompañamiento a los procesos de práctica formativa desarrollados al interior de la institución”, aclara el hospital.

Otros casos de error en la aplicación del antiácido

El caso del municipio del norte de Antioquia no es el único registrado por el mismo error. En 2019, Amanda de Jesús Duque Ramírez, una mujer de 61 años, falleció luego de que una auxiliar de enfermería del hospital Marco Fidel Suárez en Bello, le inyectó de manera intravenosa hidróxido de aluminio.

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Las autoridades señalaron que la profesional médica le aplicó 15 centímetros del antiácido por vía intravenosa a la adulta mayor, causándole un paro cardiorrespiratorio y, posteriormente, la muerte.

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