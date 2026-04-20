Capturan a cuatro personas por hurto de café avaluado en $100 millones en Tello, Huila

Neiva

En una rápida reacción operativa, la Policía Nacional logró la captura de cuatro personas señaladas de participar en el hurto de un cargamento de café en jurisdicción del centro poblado San Andrés, en el municipio de Tello, al norte del departamento del Huila.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el caso se registró cuando un camión que transportaba 168 bultos de café húmedo, avaluados en cerca de 100 millones de pesos, fue interceptado por cuatro individuos que se movilizaban en motocicletas.

Tras el reporte del Frente de Seguridad Rural de la comunidad y la activación del plan candado, las unidades policiales ubicaron el vehículo en el kilómetro 1 de la vía que conecta a los municipios de Tello y Baraya, donde se logró la recuperación tanto del automotor como de la carga que había sido hurtada.

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Las cuatro personas capturadas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente para que respondan por los presuntos delitos que se les atribuyen. Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia en el territorio huilense.

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