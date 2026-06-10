Esta semana Medellín acogerá una feria étnica y un encuentro de aliados de estas comunidades

Medellín

La Gerencia Étnica del Distrito avanzará durante esta semana con una programación especial para fortalecer las comunidades afrodescendientes e indígenas de Medellín.

Las actividades promoverán escenarios de emprendimiento, autonomía económica y reconocimiento de los saberes propios.

Encuentro de aliados étnicos

Este jueves, 11 de junio, se realizará el Encuentro de Aliados “Tejiendo Alianzas para la Equidad Étnica” “Educación, Empresa y Territorio”, una iniciativa que reunirá a 22 entidades de los sectores público, privado y académico que están comprometidas con la generación de oportunidades para las comunidades étnicas del distrito.

Según explicó David Hernández, gerente de Etnias de Medellín, “tendremos un encuentro en la UPB a través de aliados estratégicos que vienen trabajando el sello étnico, universidades público-privadas, empresas privadas y, por supuesto, dependencias”.

A través del programa Sello Étnico, estos aliados han contribuido al fortalecimiento del emprendimiento, la educación y el desarrollo territorial, consolidando una red de trabajo colaborativo en favor de la equidad étnica.

Feria étnica

En los recientes tres años se han desarrollado 23 ferias étnicas con beneficio directo para 205 unidades productivas, de las cuales 127 pertenecen a población afrodescendiente y 78 a población indígena.

Estos espacios sirven como plataforma para visibilizar el talento, la creatividad y las iniciativas empresariales de las comunidades étnicas de la ciudad.

David Hernández, gerente de Etnias de Medellín, invitó a la ciudadanía este viernes, 12 de junio, “a una feria que vamos a tener en la plazoleta La Alpujarra, invitar a la ciudadanía, a los servidores públicos a que bajen, que conozcan toda la gastronomía, su cosmogonía, todos los sabores que allí tenemos”.

Unidades productivas

La Gerencia Étnica explicó que ha acompañado el fortalecimiento de 100 unidades productivas mediante procesos de formación, asesoría técnica y entrega de insumos, materiales y maquinaria, con una inversión que supera los 251 millones de pesos, reafirmando el compromiso del Distrito con el desarrollo económico de las comunidades étnicas.

Agregó el gerente David Hernández que “es un proyecto estratégico desde la gerencia, donde hemos fortalecido y capacitado y formado a más de 200 empresas, que son las que estamos llevando a estas ferias étnicas con una venta mayor a 180 millones de pesos en las diferentes ferias que hemos realizado. Entonces es un proyecto estratégico, fortalece la economía de nuestros pueblos y así damos cuenta de que Medellín es un distrito étnico porque estamos dignificando y reconociendo el valor y la cultura y la cosmogonía y esa identidad que hace parte también de este de esta hermosa Medellín”.

Ambos eventos buscan fortalecer y articular las diversas instituciones que mejoran las condiciones de vida de las comunidades étnicas de Medellín.